Смертоносный пожар в Гонконге: что известно о причинах и погибших

В Гонконге произошел масштабный пожар / © Associated Press

В Гонконге количество погибших при масштабном пожаре возросло до 44 человек. Спасатели пытаются добраться до жителей, застрявших на верхних этажах.

Об этом пишет CNN.

«Из-за пожара, охватившего несколько многоэтажных жилых домов, погибли, по меньшей мере, 44 человека, еще 279 считают пропавшими без вести», — сообщили в пожарной службе города.

По словам представителя полиции, после пожара по подозрению в непреднамеренном убийстве были арестованы трое мужчин — два директора и инженерный консультант строительной компании. Во время пресс-конференции полиция обвинила их в грубой халатности.

Напомним, пожар начался в Wang Fuk Court, большом жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге, в 14:51 по местному времени в среду.

Wang Fuk Court состоит из восьми высотных зданий, каждое из которых имеет 31 этаж.

Жилые башни в Wang Fuk Court покрыты бамбуковыми лесами вплоть до крыш, поскольку их ремонтируют.

Бамбуковые леса используются в Гонконге на протяжении веков, потому что бамбук быстро растет, легкий и прочный. Многие считают их культовой частью городского ландшафта города — но Гонконг является одним из последних городов в мире, где их все еще применяют в современном строительстве.

Пожарное управление Гонконга классифицировало пожар как пятый уровень опасности — самый высокий по шкале. С тех пор, как в Гонконге последний раз вспыхивал пожар пятого уровня, прошло 17 лет.

Сначала правительство Гонконга сообщило о по меньшей мере четырех погибших, но затем количество жертв резко возросло до 14. Есть опасения, что количество погибших может увеличиться.