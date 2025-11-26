Какой праздник 27 ноября 2025 года / © ТСН

27 ноября 2025 года — четверг. 1372-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 27 ноября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Якова Персиянина. Иаков жил в Персии во времена царствования Сапора II (IV век). Он был благочестивым христианином и занимал высокое положение при дворе. Его ревность в исповедовании христианской веры привлекла внимание власти, ведь тогдашний персидский царь строго преследовал христиан, особенно тех, кто оказывал влияние при дворе.

По преданию, Иаков смело проповедовал христианскую веру и помогал верующим в трудностях. Поэтому его обвинили в неповиновении царю и подвергли пыткам. Он стойко претерпел мученические страдания и был приговорен к смерти, отдав жизнь за Христа. Его мученическая кончина стала символом непоколебимой веры и героизма.

Что нельзя делать 27 ноября

Не стоит сквернословить, ссориться — негативные эмоции и конфликты неуместны.

Нельзя проявлять алчность — это день самопожертвования и любви к ближнему.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — рекомендовано посвятить день молитве и размышлению.

Народные приметы и традиции на 27 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снежит 27 ноября — к морозам и холодной зиме;

северный ветер — ждите суровую зиму;

на рассвете туман — будут сильные метели в ближайшие дни;

на деревьях иней — в ближайшие дни ждите стойкие морозы;

реки и озера уже замерзли — к снежной и суровой зиме.

27 ноября реки и озера уже замерзли — до снежной и суровой зимы / © unsplash.com

В народе 27 ноября носило название Яков Первые морозы. Поскольку в это время обычно устанавливались стойкие заморозки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 ноября

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 27 ноября, является рубин. Считалось, что рубин способен обуздать лихорадку и остановить кровотечения. Этот камень олицетворяет горящую страсть и глубокую, искреннюю любовь, пульсирующую силой сердца.

В этот день родились:

1940 год — Богдан Козак, актер и режиссер львовского драматического театра имени М. Заньковецкой, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, декан факультета культуры и искусств Львовского университета им. Франко;

1946 год — Игорь Алексеенко, украинский оружейник, главный конструктор КБ “Специальной Техники”;

1977 год — Оксана Хвостенко, украинская биатлонистка, призер пяти чемпионатов мира.

Памятные даты 27 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 ноября:

1095 год — на соборе в Клермоне Папа Урбан II провозгласил начало Первого крестового похода;

1001 год — произошло сражение за Пешавар;

1620 год — пилигримы высадились на берегах Америки;

1893 год — во Львове состоялась премьера пьесы Ивана Франко “Украденное счастье”;

1895 год — Альфред Нобель подписал свое завещание, оставив имущество для создания Нобелевского фонда;

1897 год — открыт Енакиевский металлургический завод, одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1918 год — состоялось первое учредительное собрание Украинской академии наук: президентом избрали Владимира Вернадского, секретарем — Агатангела Крымского;

1928 год — в Одесском округе создана первая в СССР машинно-тракторная станция.

1937 год — митрополит Василий (Липковский), известный как “народный патриарх”, расстрелян по приговору тройки НКВД в 73 года;

1943 год — подразделения УПА вступили в бой с двумя дивизиями вермахта в Черном лесу;

1952 год — львовский троллейбус отправился в свой первый рейс;

1992 год — в Вене вспыхнул пожар во дворце Гофбург: огонь повредил два гобелена XVIII века и Большие и Малые залы;

2004 год — Верховная Рада Украины признала результаты повторного голосования на выборах Президента 21 ноября недействительными, поскольку они не отражали волю народа, за это проголосовали 323 депутата.

Какой завтра праздник в Украине и мире

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук Украины / © unsplash.com

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук Украины. Национальная академия наук Украины (НАНУ) была основана 27 ноября 1918 года. Первое учредительное собрание объединило выдающихся ученых того времени, и на нем президентом Академии был избран Владимир Вернадский, а секретарем — Агатангел Крымский. Академия получила задачу координировать научные исследования в разных областях, содействовать развитию образования и формировать научную политику страны.

НАНУ стала символом украинской науки и независимости исследований. Она объединяет ведущих ученых, работающих над фундаментальными и прикладными исследованиями, направленными на развитие технологий, медицины, естественных и гуманитарных наук.

Также 27 ноября День благодарения. Это традиционный праздник, самый известный — в США и Канаде. Оно посвящено благодарности за урожай, жизнь, семью и благополучие. В США День благодарения уходит к 1621 году, когда пилигримы в Плимуте (штат Массачусетс) праздновали первый урожай вместе с коренными американцами. Это было проявление признательности за то, что они выжили в новом мире и получили урожай после тяжелых испытаний. Праздник стал официальным только в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн объявил четвертый четверг ноября национальным Днем благодарения.