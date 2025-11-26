- Дата публикации
Какой завтра, 27 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 27 ноября, День основания Национальной академии наук Украины. Верующие чтят память святого великомученика Иакова Персиянина. До Нового года осталось 34 дня.
27 ноября 2025 года — четверг. 1372-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 27 ноября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Якова Персиянина. Иаков жил в Персии во времена царствования Сапора II (IV век). Он был благочестивым христианином и занимал высокое положение при дворе. Его ревность в исповедовании христианской веры привлекла внимание власти, ведь тогдашний персидский царь строго преследовал христиан, особенно тех, кто оказывал влияние при дворе.
По преданию, Иаков смело проповедовал христианскую веру и помогал верующим в трудностях. Поэтому его обвинили в неповиновении царю и подвергли пыткам. Он стойко претерпел мученические страдания и был приговорен к смерти, отдав жизнь за Христа. Его мученическая кончина стала символом непоколебимой веры и героизма.
Что нельзя делать 27 ноября
Не стоит сквернословить, ссориться — негативные эмоции и конфликты неуместны.
Нельзя проявлять алчность — это день самопожертвования и любви к ближнему.
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — рекомендовано посвятить день молитве и размышлению.
Народные приметы и традиции на 27 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
снежит 27 ноября — к морозам и холодной зиме;
северный ветер — ждите суровую зиму;
на рассвете туман — будут сильные метели в ближайшие дни;
на деревьях иней — в ближайшие дни ждите стойкие морозы;
реки и озера уже замерзли — к снежной и суровой зиме.
В народе 27 ноября носило название Яков Первые морозы. Поскольку в это время обычно устанавливались стойкие заморозки.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 ноября
Какие завтра именины: Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.
Талисманом человека, рожденного 27 ноября, является рубин. Считалось, что рубин способен обуздать лихорадку и остановить кровотечения. Этот камень олицетворяет горящую страсть и глубокую, искреннюю любовь, пульсирующую силой сердца.
В этот день родились:
1940 год — Богдан Козак, актер и режиссер львовского драматического театра имени М. Заньковецкой, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, декан факультета культуры и искусств Львовского университета им. Франко;
1946 год — Игорь Алексеенко, украинский оружейник, главный конструктор КБ “Специальной Техники”;
1977 год — Оксана Хвостенко, украинская биатлонистка, призер пяти чемпионатов мира.
Памятные даты 27 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 ноября:
1095 год — на соборе в Клермоне Папа Урбан II провозгласил начало Первого крестового похода;
1001 год — произошло сражение за Пешавар;
1620 год — пилигримы высадились на берегах Америки;
1893 год — во Львове состоялась премьера пьесы Ивана Франко “Украденное счастье”;
1895 год — Альфред Нобель подписал свое завещание, оставив имущество для создания Нобелевского фонда;
1897 год — открыт Енакиевский металлургический завод, одно из старейших металлургических предприятий Украины;
1918 год — состоялось первое учредительное собрание Украинской академии наук: президентом избрали Владимира Вернадского, секретарем — Агатангела Крымского;
1928 год — в Одесском округе создана первая в СССР машинно-тракторная станция.
1937 год — митрополит Василий (Липковский), известный как “народный патриарх”, расстрелян по приговору тройки НКВД в 73 года;
1943 год — подразделения УПА вступили в бой с двумя дивизиями вермахта в Черном лесу;
1952 год — львовский троллейбус отправился в свой первый рейс;
1992 год — в Вене вспыхнул пожар во дворце Гофбург: огонь повредил два гобелена XVIII века и Большие и Малые залы;
2004 год — Верховная Рада Украины признала результаты повторного голосования на выборах Президента 21 ноября недействительными, поскольку они не отражали волю народа, за это проголосовали 323 депутата.
Какой завтра праздник в Украине и мире
27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук Украины. Национальная академия наук Украины (НАНУ) была основана 27 ноября 1918 года. Первое учредительное собрание объединило выдающихся ученых того времени, и на нем президентом Академии был избран Владимир Вернадский, а секретарем — Агатангел Крымский. Академия получила задачу координировать научные исследования в разных областях, содействовать развитию образования и формировать научную политику страны.
НАНУ стала символом украинской науки и независимости исследований. Она объединяет ведущих ученых, работающих над фундаментальными и прикладными исследованиями, направленными на развитие технологий, медицины, естественных и гуманитарных наук.
Также 27 ноября День благодарения. Это традиционный праздник, самый известный — в США и Канаде. Оно посвящено благодарности за урожай, жизнь, семью и благополучие. В США День благодарения уходит к 1621 году, когда пилигримы в Плимуте (штат Массачусетс) праздновали первый урожай вместе с коренными американцами. Это было проявление признательности за то, что они выжили в новом мире и получили урожай после тяжелых испытаний. Праздник стал официальным только в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн объявил четвертый четверг ноября национальным Днем благодарения.