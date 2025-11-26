Дрисколл заявил о "неизбежном поражении" Украины: в администрации Трампа прокомментировали

Дэн Дрисколл и Дональд Трамп. / © Associated Press

Источники NBC сообщили, что спецпредставитель США для продвижения мирного плана Дэн Дрисколл предупредил Украину о «неизбежном поражении» в войне. В Вашингтоне отреагировали на информацию СМИ.

В соцсети Х появилась реакция американского госсекретаря Марко Рубио.

Высокопоставленное лицо опровергло материал телеканала и назвал его ложным. Мол, речь идет о фейковых новостях о якобы расколе в администрации Белого дома.

"Эта история является лишь последним примером длительной серии 100% фейковых новостей, в которых утверждается, что у администрации Трампа существуют разногласия по поводу того, как закончить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально придумывают вещи", - заявил госсекретарь США.

Информация NBC News

Американский новостной телевизионный канал со ссылкой на собственные источники заявил, что во время визита в Киев Дрисколл предупредил украинских чиновников о "неизбежном поражении" . По его словам, якобы Украина столкнулась с тяжелым положением на поле боя, а РФ может воевать "бесконечно долго".

Американское чиновник также выразил мнение, мол, ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться, а потому лучше договориться о мирном урегулировании сейчас.

"Сообщение было по сути таким: вы проиграете, и вам нужно принять соглашение", - рассказал один из источников в комментарии изданию.

