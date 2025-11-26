Спецпредставитель Трампа шокировал заявлением о "неминуемом поражении" Украины: детали от NBC News

Дональд Трамп. / © Associated Press

Министр армии США, спецпредставитель для продвижения мирного плана Дэн Дрисколл предупредил украинских чиновников о неизбежном поражении, поскольку Украина столкнулась с тяжелым положением на поле боя, а РФ может воевать "бесконечно долго".

Об этом он сказал во время своего визита в Киев на прошлой неделе, сообщило издание NBC News со ссылкой на два источника.

Американский военный министр рассказал, что россияне продолжают наращивать масштабы и темпы своих воздушных атак. Более того - военная РФ машина позволяет воевать Кремлю в течение неограниченного времени.

Дрисколл высказал мнение, мол, ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться. Именно поэтому, передают источники его слова, Киеву лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться еще в более слабой позиции в будущем.

Кроме того, спецпредставитель также рассказал, что американская оборонная промышленность не способна поставлять Украине достаточно вооружения и средств противовоздушной обороны в том количестве, которое необходимо для защиты инфраструктуры и населения.

"Сообщение было по сути таким: вы проиграете, и вам нужно принять соглашение", - рассказал один из источников в комментарии изданию.

Напомним, Дрисколл приезжал в Киев на прошлой неделе. Он представил американский мирный план из 28 пунктов. После переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября план существенно изменился. Владимир Зеленский сообщил, что после переговоров несколько изменилось в предыдущем мирном плане - он стал «трудоспособным», количество пунктов сокращено.

