Трамп сделал заявление о сроках для заключения соглашения между Украиной и Россией

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не устанавливал дедлайны для заключения мирного соглашения между Украиной и агрессорской Россией.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, сообщает Reuters.

По его словам, американские представители добиваются прогресса в переговорах Киева и Москвы. Якобы, говорит Трампа, Россия согласилась на некоторые уступки. Впрочем, он не уточнил их подробности.

Американский президент заявил, что его посланец Стив Виткофф на следующей неделе отправится в Москву на встречу с российским диктатором России Владимиром Путиным для обсуждения мирного плана.

Журналисты спросили Трампа, означает ли это, что дата 27 ноября, которую называли крайним сроком заключения соглашения, больше не актуальна.

"Для меня крайний срок - это когда все закончится", - ответил глава Белого дома.

Трамп также заявил, мол, у России есть преимущество в войне. По его словам, достижение соглашения было бы в интересах Украины. В частности, потому, что часть территории страны “может быть захвачена РФ в любом случае” в течение следующих нескольких месяцев.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что США ожидают от Украины согласовать мирный план до 27 ноября. По данным источников, Вашингтон работает по «агрессивному графику» и ожидает подписания документа ко Дню благодарения.