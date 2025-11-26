Самый низкий конь в мире: как он выглядит и рост (фото)

Реклама

Терапевтический конь, живущий в Германии, стал самым низким из ныне живущих лошадей. Его рост составляет всего 52,6 см.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Карола Вайдеманн рассказала, что взяла коня Пумукеля в 2020 году, когда ему было всего 5 месяцев и у него был рост 47 см.

Реклама

"Я подъехала, посмотрела на него и была действительно, абсолютно шокирована. Я никогда раньше не видела такой маленькой, крохотной лошади", - рассказала она.

Пумукель / © Guinness World Records

Высота Пумукеля была подтверждена Книгой рекордов Гиннеса – 52,6 см в холке, что делает его самым низким конем-самцем в мире. Он на 4 см ниже предыдущего рекордсмена.

Пумукель – обученный конь-терапевт и регулярно посещает дома престарелых, хосписы, школы и заведения для людей с особыми потребностями.

Пумукель / © Guinness World Records

"У него очень милый характер", – говорит Вайдеманн. "Он невероятно хорошо ладит с детьми, любит, когда его чешут и обнимают. Пумукелю нравится быть в центре внимания".

Реклама

Самая маленькая лошадь в мире / © Guinness World Records

Напомним, мужчина запихнул в нос рекордное количество спичек.