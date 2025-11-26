ТСН у соціальних мережах

Найнижчий кінь у світі

Найнижчий кінь у світі / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Найнижчий кінь у світі

Найнижчий кінь у світі: які він має вигляд і зріст (фото)

Незвичайний розмір не заважає тварині допомагати людям у школах, госпісах та будинках для літніх.

Автор публікації
Юлія Шолудько

Терапевтичний кінь, що живе в Німеччині, став найнижчим із нині живих коней. Його зріст становить лише 52,6 см.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Карола Вайдеманн розповіла, що взяла коня Пумукеля 2020 року, коли йому було лише 5 місяців і він мав зріст 47 см.

"Я під'їхала, подивилася на нього і була справді, абсолютно шокована. Я ніколи раніше не бачила такого маленького, крихітного коня", - розповіла вона.

Пумукель / © Guinness World Records

Пумукель / © Guinness World Records

Висота Пумукеля була підтверджена Книгою рекордів Гіннеса – 52,6 см в холці, що робить його найнижчим конем-самцем у світі. Він на 4 см нижчий за попереднього рекордсмена.

Пумукель – навчений кінь-терапевт і регулярно відвідує будинки для літніх людей, госпіси, школи та заклади для людей з особливими потребами.

Пумукель / © Guinness World Records

Пумукель / © Guinness World Records

"У нього дуже милий характер", - каже Вайдеманн. "Він неймовірно добре ладнає з дітьми, любить, коли його чухають і обіймають. Пумукелю подобається бути в центрі уваги".

Найменший кінь у світі / © Guinness World Records

Найменший кінь у світі / © Guinness World Records

Дата публікації
