- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 19
- Час на прочитання
- 1 хв
Найнижчий кінь у світі: які він має вигляд і зріст (фото)
Незвичайний розмір не заважає тварині допомагати людям у школах, госпісах та будинках для літніх.
Терапевтичний кінь, що живе в Німеччині, став найнижчим із нині живих коней. Його зріст становить лише 52,6 см.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Карола Вайдеманн розповіла, що взяла коня Пумукеля 2020 року, коли йому було лише 5 місяців і він мав зріст 47 см.
"Я під'їхала, подивилася на нього і була справді, абсолютно шокована. Я ніколи раніше не бачила такого маленького, крихітного коня", - розповіла вона.
Висота Пумукеля була підтверджена Книгою рекордів Гіннеса – 52,6 см в холці, що робить його найнижчим конем-самцем у світі. Він на 4 см нижчий за попереднього рекордсмена.
Пумукель – навчений кінь-терапевт і регулярно відвідує будинки для літніх людей, госпіси, школи та заклади для людей з особливими потребами.
"У нього дуже милий характер", - каже Вайдеманн. "Він неймовірно добре ладнає з дітьми, любить, коли його чухають і обіймають. Пумукелю подобається бути в центрі уваги".
Нагадаємо, чоловік запхнув до носа рекордну кількість сірників.