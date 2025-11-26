- Дата публікації
Прогноз погоди на 26 листопада: де буде до +17, а де дощитиме
Невеликий дощ очікується лише в одній частині України, тоді як інші області насолоджуватимуться сухою та доволі теплою як на кінець листопада погодою.
До України 26 листопада прийде потужна хвиля тепла з півдня, яка принесе до більшості областей аномально високу температуру. Водночас лише в одному регіоні очікується невеликий дощ.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
26 листопада погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса, що надходитиме з півдня. Вона принесе незвично м’які, по-справжньому теплі як для кінця осені умови, особливо на півдні країни.
Атмосферні фронти оминатимуть більшу частину території, тож опадів не очікується. Лише на крайньому заході вдень можливий слабкий дощ у зв’язку з наближенням фронтальної системи із заходу.
Переважатиме хмарність із періодичними проясненнями. Без істотних опадів, окрім невеликого дощу на крайньому заході вдень. Вітер — переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
західні та східні області: вдень +5…+10°;
інші регіони: вдень +8…+13°;
південна частина: місцями до +17°.
Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко також спрогнозувала, що 26 листопада в Україні буде дуже тепло завдяки південному вітру: очікується +8…+12, на півдні до +17∘. Свіжіше буде лише на заході (+4…+9∘), де також можливі дощі. У Києві буде вітряно, але до +9…+10∘ та без опадів. Похолодання прогнозують лише від 30 листопада.