Прогноз погоди на 26 листопада: де буде до +17, а де дощитиме

До України 26 листопада прийде потужна хвиля тепла з півдня, яка принесе до більшості областей аномально високу температуру. Водночас лише в одному регіоні очікується невеликий дощ.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

26 листопада погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса, що надходитиме з півдня. Вона принесе незвично м’які, по-справжньому теплі як для кінця осені умови, особливо на півдні країни.

Атмосферні фронти оминатимуть більшу частину території, тож опадів не очікується. Лише на крайньому заході вдень можливий слабкий дощ у зв’язку з наближенням фронтальної системи із заходу.

Переважатиме хмарність із періодичними проясненнями. Без істотних опадів, окрім невеликого дощу на крайньому заході вдень. Вітер — переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

західні та східні області: вдень +5…+10°;

інші регіони: вдень +8…+13°;

південна частина: місцями до +17°.

Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко також спрогнозувала, що 26 листопада в Україні буде дуже тепло завдяки південному вітру: очікується +8…+12, на півдні до +17∘. Свіжіше буде лише на заході (+4…+9∘), де також можливі дощі. У Києві буде вітряно, але до +9…+10∘ та без опадів. Похолодання прогнозують лише від 30 листопада.