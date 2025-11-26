- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України: Генштаб оновив цифри
Впродовж доби 25 листопада воїни ЗСУ завдали росіянам серйозних втрат. Це стосується як живої сили, так і техніки.
ЗСУ минулої доби ліквідували 980 російських окупантів. Так, від початку війни загальні бойові РФ сягнули 1168550 осіб.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Якими є загальні втрати РФ
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1168550 (+980) осіб
танків — 11372 (+4)
бойових броньованих машин — 23625 (+1)
артилерійських систем — 34688 (+44)
РСЗВ — 1549
засоби ППО — 1252 (+2)
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 84960 (+743)
крилаті ракети — 3995 (+14)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 68242 (+124)
спеціальна техніка — 4007 (+1).
Раніше йшлося про те, що за добу 23 листопада бійці ЗСУ ліквідували та поранили 1 190 бійців армії РФ. Зросли втрати ворога й у техніці — танків, ББМ, артсистем, БпЛА тощо. Детальніше — у матеріалі ТСН.ua.