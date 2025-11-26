ТСН у соціальних мережах

Армія РФ

Армія РФ / © rbcdaily.ru

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв
Армія РФ

Втрати РФ у війні проти України: Генштаб оновив цифри

Впродовж доби 25 листопада воїни ЗСУ завдали росіянам серйозних втрат. Це стосується як живої сили, так і техніки.

Автор публікації
Катерина Сердюк

ЗСУ минулої доби ліквідували 980 російських окупантів. Так, від початку війни загальні бойові РФ сягнули 1168550 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Якими є загальні втрати РФ

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1168550 (+980) осіб

  • танків — 11372 (+4)

  • бойових броньованих машин — 23625 (+1)

  • артилерійських систем — 34688 (+44)

  • РСЗВ — 1549

  • засоби ППО — 1252 (+2)

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 84960 (+743)

  • крилаті ракети — 3995 (+14)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 68242 (+124)

  • спеціальна техніка — 4007 (+1).

Раніше йшлося про те, що за добу 23 листопада бійці ЗСУ ліквідували та поранили 1 190 бійців армії РФ. Зросли втрати ворога й у техніці — танків, ББМ, артсистем, БпЛА тощо. Детальніше — у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

