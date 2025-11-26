Від принцеси Кейт до королеви Летиції: ефектні королівські образи з бантами

Королева Летиція, кронпринцеса Вікторія та принцеса Кейт / © Getty Images

Королева Летиція

Королева-консорт Іспанії нещодавно відвідувала захід з нагоди 40-річчя фонду CEOE в Королівському театрі в Мадриді, де з’явилася в елегантній блузці Hugo Boss з бантом на шиї та підібрала до неї шкіряну спідницю міді з розрізом і широким поясом на талії. Такий стильний діловий образ дружина монарха доповнила туфлями від Tod’s та чорним пальтом.

Королева Летиція / © Getty Images

Також ми бачили кілька образів королеви з бантами під час листопадової подорожі до Китаю. На зустрічі зі студентами Пекінського університету іноземних мов Летиція з’явилася у штанному костюмі винного кольору, під який одягла чорну блузку з бантом і взула чорні балетки з гострим носами від Magrit.

Королева Летиція / © Getty Images

А коли Летиція та її чоловік король Філіп VI вітали в Мадриді султана Оману, королева з’явилася на цій церемонії в гарній небесно-блакитній сукні з квітковою аплікацією, вишивкою і бантом від Manuel Pertegaz. Тоді вона доповнила образ довгим чорним пальтом з поясом, туфлями-човниками на невисоких підборах і сумкою від Carolina Herrera.

Королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Кейт однією з перших серед королівських осіб почала носити вбрання з бантами. Нещодавно вона відвідувала саміт «Майбутня робоча сила», організований Королівським фондом бізнес-цільової групи з питань раннього дитинства. На ньому Кетрін з’явилася у світло-сірому штанному костюмі Roland Mouret, а під жакет одягла блузку з бантом кольору слонової кістки з каскадними оборками. Взута вона була в туфлі-човники від Russell and Bromley, а в руках несла сумку від Smythson.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

До речі, більше образів Кейт у вбраннях із бантами можна подивитися у нашій добірці.

Кронпринцеса Вікторія

Спадкоємиця шведського престолу — кронпринцеса Вікторія — також серед тих королівських осіб, які носять банти як елемент образу. В одному з таких луків Вікторія приїжджала на конференцію Forma Collaboration з питань морів і води в Downtown Camper у листопаді 2024 року в Стокгольмі. Тоді вона одягла синій твідовий короткий жакет, під яким виднілася синя блузка з бантом на шиї, та підібрала штани до тону, а ще доповнила образ синіми туфлями на підборах і синім клатчем.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Ще у Вікторії був бант бордового відтінку на шиї, коли вона разом з чоловіком кронпринцем Даніелем відвідувала захід з нагоди 25-річчя комплексу посольств північних країн у Берліні. Кронпринцеса тоді доповнила гарний образ бордовим спідничним костюмом та обідком на голові.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Королева Максима

Королева Нідерландів одягла вбрання з бантом на церемонію приведення до присяги великого герцога Гійома та великої герцогині Стефанії Люксембурзьких. Того дня на ній була сукня болотяно-зеленого кольору з бантом на грудях від Claes Iversen, і цей образ, до речі, нагадав нам деякі вбрання принцеси Уельської Кейт. До сукні Максима ще підібрала пальто верблюжого кольору без коміра теж від бренду Сlaes Iversen, шкіряний клатч до тону від Bottega Veneta з перлиним обробленням і туфлі-човники Gianvito Rossi з оливково-зеленої замші.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима обожнює великі аксесуари, і бантів це теж стосується. На відкритті щорічного парламентського року у вересні 2024 року вона з’явилася у світло-блакитній максісукні з бантом на плечі від Claes Iversen, у руках тримала клатч Dior, а взута була в босоніжки на платформі Aquazzura.