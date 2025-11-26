Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого говорити, не подумавши

Гороскоп / © Credits

Тому необхідно бути максимально обережними, щоб своїми висловлюваннями збільшувати добро, а не примножувати зло.

Сьогодні, 26 листопада, нічого говорити, не подумавши, не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така обережність — життєво необхідна.

Близнята

Близнятам буде складно впоратися зі спокусою придумати для людини, яка зачепила їх за живе, найстрашнішу — на їхній погляд — кару і одразу ж напророкувати їй її. У такій ситуації представникам знака непогано буде схаменутися і розсудливо промовчати.

Діва

Діви, які часто сприймають на власний рахунок слова, що до них зовсім не стосуються, затаюють у результаті образу, яка не має під собою жодних підстав. У пориві гніву представники знака здатні висловитися небагатослівно, але сміливо й образливо, від чого їм варто утримуватися завжди, а сьогодні — особливо.

Стрілець

Стрільці спочатку говорять і тільки потім — думають, за що й заслужили репутацію найнетактовнішого знака зодіаку. Навряд чи сьогодні вони відмовляться від цієї «милої» звички, хоча зірки наполегливо рекомендують їм протилежне: краще промовчати, ніж когось образити.

