Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего говорить, не подумав

Поэтому необходимо быть максимально осторожными, чтобы своими высказываниями увеличивать добро, а не умножать зло.

Сегодня, 26 ноября, ничего говорить, не подумав, нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая осторожность — жизненно необходима.

Близнецы

Близнецам будет сложно справиться с соблазном придумать для человека, который задел их за живое, самую страшную — на их взгляд — кару и тут же предсказать ему ее. В такой ситуации представителям знака неплохо было спохватиться и благоразумно промолчать.

Дева

Девы, которые часто принимают на свой счет слова, которые к ним совсем не относятся, затаивают в результате обиду, которая не имеет под собой никаких оснований. В порыве гнева представители знака способны высказаться немногословно, но смело и обидно, от чего им следует воздерживаться всегда, а сегодня — особенно

Стрелец

Стрельцы сначала говорят и только потом — думают, за что и заслужили репутацию самого нетактичного знака Зодиака. Вряд ли сегодня они откажутся от этой «милой» привычки, хотя звезды настоятельно рекомендуют им обратное: лучше промолчать, чем кого-то обидеть.

