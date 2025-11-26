Астрологический прогноз на 26 ноября

Петух / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергия, которая будет переполнять каждого в этот день, может дать ложное ощущение всесильности — не стоит идти у нег о на поводу.

Символ дня: петух.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому важно не только вовремя обратиться к врачу, но и четко следовать его рекомендациям. Особое внимание нужно обратить на состояние органов дыхания.

Питание дня: необходимо отказаться от куриного мяса и яиц.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, так что желательно хорош их обдумать.

Табу дня: с кем бы мы ни общались, включая самых близких и любимых людей, необходимо взвешивать каждое слово.

Цитата дня: «Поэтическое творчество есть игра чувства, руководимая рассудком, красноречие — дело рассудка, руководимое чувством» (Иммануил Кант).

