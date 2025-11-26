- Дата публикации
Астрологический прогноз на 26 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергия, которая будет переполнять каждого в этот день, может дать ложное ощущение всесильности — не стоит идти у нег о на поводу.
Символ дня: петух.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, коралл.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому важно не только вовремя обратиться к врачу, но и четко следовать его рекомендациям. Особое внимание нужно обратить на состояние органов дыхания.
Питание дня: необходимо отказаться от куриного мяса и яиц.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, так что желательно хорош их обдумать.
Табу дня: с кем бы мы ни общались, включая самых близких и любимых людей, необходимо взвешивать каждое слово.
Цитата дня: «Поэтическое творчество есть игра чувства, руководимая рассудком, красноречие — дело рассудка, руководимое чувством» (Иммануил Кант).
