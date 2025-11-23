ТСН в социальных сетях

30
2 мин

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 24 по 30 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Автор:
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Сердце

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 24 по 30 ноября?

Рак

Ракам, которые, несмотря на свою скромность и застенчивость, являются одновременно и одним из самых скандальных знаков Зодиака, особенно если речь идет о ревности — тут они способны сделать из мухи слона, звезды рекомендуют прекратить придираться к любимому человеку. Никакого повода для выяснения отношений на повышенных тонах у них нет, и в это время они смогут воочию в этом убедиться, после чего им может стыдно за то, что они столько времени потратили на разборки.

Стрелец

Стрельцам — особенно тем из них, кто пока еще по самым разным причинам не обзавелся потомством, самое время задуматься о такой вероятности, тем более, что звезды давно о ней позаботились, все предусмотрев и создав необходимые предпосылки. Похоже, для рождения ребенка у них есть все необходимое — любимый человек, устойчивое материальное и карьерное положение, да и состояние здоровья соответствует необходимым параметр, а, значит, осталось только сделать решительный шаг.

Рыбы

Рыбам, которые очень чувствительны к словам, представится возможность поразмыслить о том, как соотносятся высказывания и обещания любимомго ими человека, с поступками, которые он совершает. Скорее всего, он будут приятно поражены тем, насколько его добрые дела превосходят признания, комплименты и обещания, хотя и в их представительницы знака тоже недостатка не ощущают. Это даст им возможность понять, какой заботливый и любящий человек находится рядом с ними.

