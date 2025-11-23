- Дата публикации
Соленый сливочный торт с селедкой: рецепт оригинальной закуски из Швеции
Если вы ищете оригинальную закуску, которая удивит гостей и станет звездой любого стола, соленый сливочный торт с рыбой — это шведская кулинарная находка, которая сочетает нежную текстуру, пикантный вкус и потрясающую презентацию.
Такие соленые торты традиционно можно встретить на столе во время шведского Midsummer, но это блюдо легко вписывается в любой современный праздничный или повседневный формат.
В центре внимания — сельдь матиас, пряная разновидность сельди с нотками корицы, душистого перца, укропа и даже сандалового дерева. В оригинале эта традиция происходит из Нидерландов, но шведский матиас немного другой вид сельди, об этом рассказал фудблогер Sebastian Graus.
Основа торта — темный хлеб с мягким сладковатым привкусом и нотками аниса, фенхеля и тмина. Он добавляет глубину вкуса и нежность, идеально балансирует начинку. Кремовая начинка же сочетает сметану, йогурт и мелко нарезанную сельдь, лук и зелень.
Ингредиенты
Основа
сливочное масло 100 г
темный ржаной хлеб 200 г
Начинка
сельдь матиас 400 г (можно заменить любой маринованной сельдью)
красный лук 1 шт.
укроп 1 пучок
сметана 300 г
греческий или турецкий йогурт 250 г
рассол от сельди 2 ст. л
черный перец
соль
желатин
Подача
Икра лососевая
Съедобные цветы
Приготовление
Измельчите хлеб в крошку.
Растопите сливочное масло до золотистого цвета и смешайте с крошками.
Выложите смесь в форму и уплотните, охладите 15 мин.
Замочите желатин в воде.
Мелко нарежьте половину красного лука, укроп и сельдь.
Смешайте с йогуртом, сметаной, двумя столовыми ложками рассола сельди и черным перцем. Посолите по своему вкусу.
Растопите на медленном огне желатин и введите в смесь. Хорошо перемешайте.
Вылейте начинку на охлажденную основу, охлаждайте 3 часа или ночь.
Аккуратно выньте торт из формы и украсьте оставшимся луком и укропом, икрой и съедобными цветами.
Соленый торт с рыбой — это не просто закуска, а произведение кулинарного искусства, которое сочетает традиции Швеции и современный взгляд на праздничные блюда. Он станет хитом ужина, удивит гостей своей изысканностью и удобством подачи. Кроме того, такой торт демонстрирует, что повседневные ингредиенты могут превращаться в настоящую кулинарную магию.