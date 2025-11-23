Соленый сливочный торт с селедкой: рецепт оригинальной закуски из Швеции

Соленый сливочный торт с селедкой / © Credits

Содержание Ингредиенты Основа Начинка Подача Приготовление

Такие соленые торты традиционно можно встретить на столе во время шведского Midsummer, но это блюдо легко вписывается в любой современный праздничный или повседневный формат.

В центре внимания — сельдь матиас, пряная разновидность сельди с нотками корицы, душистого перца, укропа и даже сандалового дерева. В оригинале эта традиция происходит из Нидерландов, но шведский матиас немного другой вид сельди, об этом рассказал фудблогер Sebastian Graus.

Основа торта — темный хлеб с мягким сладковатым привкусом и нотками аниса, фенхеля и тмина. Он добавляет глубину вкуса и нежность, идеально балансирует начинку. Кремовая начинка же сочетает сметану, йогурт и мелко нарезанную сельдь, лук и зелень.

Ингредиенты

Основа

сливочное масло 100 г

темный ржаной хлеб 200 г

Начинка

сельдь матиас 400 г (можно заменить любой маринованной сельдью)

красный лук 1 шт.

укроп 1 пучок

сметана 300 г

греческий или турецкий йогурт 250 г

рассол от сельди 2 ст. л

черный перец

соль

желатин

Подача

Икра лососевая

Съедобные цветы

Приготовление

Измельчите хлеб в крошку. Растопите сливочное масло до золотистого цвета и смешайте с крошками. Выложите смесь в форму и уплотните, охладите 15 мин. Замочите желатин в воде. Мелко нарежьте половину красного лука, укроп и сельдь. Смешайте с йогуртом, сметаной, двумя столовыми ложками рассола сельди и черным перцем. Посолите по своему вкусу. Растопите на медленном огне желатин и введите в смесь. Хорошо перемешайте. Вылейте начинку на охлажденную основу, охлаждайте 3 часа или ночь. Аккуратно выньте торт из формы и украсьте оставшимся луком и укропом, икрой и съедобными цветами.

Соленый торт с рыбой — это не просто закуска, а произведение кулинарного искусства, которое сочетает традиции Швеции и современный взгляд на праздничные блюда. Он станет хитом ужина, удивит гостей своей изысканностью и удобством подачи. Кроме того, такой торт демонстрирует, что повседневные ингредиенты могут превращаться в настоящую кулинарную магию.