ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
269
Время на прочтение
2 мин

Соленый сливочный торт с селедкой: рецепт оригинальной закуски из Швеции

Если вы ищете оригинальную закуску, которая удивит гостей и станет звездой любого стола, соленый сливочный торт с рыбой — это шведская кулинарная находка, которая сочетает нежную текстуру, пикантный вкус и потрясающую презентацию.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Соленый сливочный торт с селедкой

Соленый сливочный торт с селедкой / © Credits

Такие соленые торты традиционно можно встретить на столе во время шведского Midsummer, но это блюдо легко вписывается в любой современный праздничный или повседневный формат.

В центре внимания — сельдь матиас, пряная разновидность сельди с нотками корицы, душистого перца, укропа и даже сандалового дерева. В оригинале эта традиция происходит из Нидерландов, но шведский матиас немного другой вид сельди, об этом рассказал фудблогер Sebastian Graus.

Основа торта — темный хлеб с мягким сладковатым привкусом и нотками аниса, фенхеля и тмина. Он добавляет глубину вкуса и нежность, идеально балансирует начинку. Кремовая начинка же сочетает сметану, йогурт и мелко нарезанную сельдь, лук и зелень.

Ингредиенты

Основа

  • сливочное масло 100 г

  • темный ржаной хлеб 200 г

Начинка

  • сельдь матиас 400 г (можно заменить любой маринованной сельдью)

  • красный лук 1 шт.

  • укроп 1 пучок

  • сметана 300 г

  • греческий или турецкий йогурт 250 г

  • рассол от сельди 2 ст. л

  • черный перец

  • соль

  • желатин

Подача

  • Икра лососевая

  • Съедобные цветы

Приготовление

  1. Измельчите хлеб в крошку.

  2. Растопите сливочное масло до золотистого цвета и смешайте с крошками.

  3. Выложите смесь в форму и уплотните, охладите 15 мин.

  4. Замочите желатин в воде.

  5. Мелко нарежьте половину красного лука, укроп и сельдь.

  6. Смешайте с йогуртом, сметаной, двумя столовыми ложками рассола сельди и черным перцем. Посолите по своему вкусу.

  7. Растопите на медленном огне желатин и введите в смесь. Хорошо перемешайте.

  8. Вылейте начинку на охлажденную основу, охлаждайте 3 часа или ночь.

  9. Аккуратно выньте торт из формы и украсьте оставшимся луком и укропом, икрой и съедобными цветами.

Соленый торт с рыбой — это не просто закуска, а произведение кулинарного искусства, которое сочетает традиции Швеции и современный взгляд на праздничные блюда. Он станет хитом ужина, удивит гостей своей изысканностью и удобством подачи. Кроме того, такой торт демонстрирует, что повседневные ингредиенты могут превращаться в настоящую кулинарную магию.

Дата публикации
Количество просмотров
269
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie