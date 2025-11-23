Солоний вершковий торт із оселедцем: рецепт оригінальної закуски зі Швеції

Солоний вершковий торт із оселедцем / © Credits

Такі солоні торти традиційно можна зустріти на столі під час шведського Midsummer, але ця страва легко вписується у будь-який сучасний святковий чи повсякденний формат.

У центрі уваги — оселедець матіас, пряна різновидність оселедця з нотками кориці, духмяного перцю, кропу та навіть сандалового дерева. В оригіналі ця традиція походить із Нідерландів, але шведський матіас трохи інший вид оселедця, про це розповів фудблогер Sebastian Graus.

Основа торта — темний хліб із м’яким солодкуватим присмаком і нотками анісу, фенхелю та кмину. Він додає глибину смаку та ніжність, ідеально балансує начинку. Кремова начинка ж поєднує сметану, йогурт і дрібно нарізаний оселедець, цибулю та зелень.

Інгредієнти

Основа

вершкове масло 100 г

темний житній хліб 200 г

Начинка

оселедець матіас 400 г (можна замінити будь-яким маринованим оселедцем)

червона цибуля 1 шт.

кріп 1 пучок

сметана 300 г

грецький чи турецький йогурт 250 г

розсол від оселедця 2 ст. л

чорний перець

сіль

желатин

Подача

Ікра лососева

Їстівні квіти

Приготування

Подрібніть хліб у крихту. Розтопіть вершкове масло до золотистого кольору та змішайте з крихтами. Викладіть суміш у форму та ущільніть. Охолодіть 15 хв. Замочіть желатин у воді. Дрібно наріжте половину червоної цибулі, кріп і оселедець. Змішайте з йогуртом, сметаною, двома столовими ложками розсолу оселедця та чорним перцем. Посоліть до свого смаку. Розтопіть на повільному вогні желатин і введіть у суміш. Добре перемішайте. Вилийте начинку на охолоджену основу. Охолоджуйте 3 години чи ніч. Акуратно вийміть торт із форми. Прикрасьте рештою цибулі та кропу, ікрою та їстівними квітами.

Солоний торт із рибою — це не просто закуска, а витвір кулінарного мистецтва, який поєднує традиції Швеції та сучасний погляд на святкові страви. Він стане хітом вечері, здивує гостей своєю вишуканістю та зручністю подачі. Крім того, такий торт демонструє, що повсякденні інгредієнти можуть перетворюватися на справжню кулінарну магію.