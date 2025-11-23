ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
65
1 хв

У червоному латексному комбінезоні: співачка Бейонсе з чоловіком приїхала до Лас-Вегаса на спортивний захід

Зіркове подружжя з’явилося на Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі.

Ольга Кузьменко
Бейонсе та Jay-Z

Бейонсе та Jay-Z / © Getty Images

Бейонсе та Jay-Z зазнімкували на трасі Las Vegas Strip Circuit у Лас-Вегасі, коли вони приїхали, щоб побувати на спортивних змаганнях.

44-річна співачка з’явилася на публіці у червоному латексному комбінезоні, що складався з коротких шортів та куртки з довгими рукавами, а зверху накинула такий самий червоний плащ. Бейонсе була в нюдових колготах у сітку, взула червоні туфлі на платформі та високих підборах, на голові у неї була чорна бейсболка, а на шиї металеве кольє. Також артистка тримала в руці маленьку чорну сумку, до якої була прив’язана хустка.

Бейонсе та Jay-Z / © Getty Images

Бейонсе та Jay-Z / © Getty Images

Її чоловік Jay-Z був у чорній кофті, куртці, широких штанях і взутий у руді черевики Timberland. У нього на голові була чорна шапка, під якою були дреди і він вдягнув сонцезахисні окуляри.

Раніше ми показували, як Бейонсе в ковбойському капелюсі та денімі з’явилася на модному шоу Louis Vuitton.

65
