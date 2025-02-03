Мала вигляд на 18 років: дочка Бейонсе знову здивувала дорослим зовнішнім виглядом у вечірній сукні

Бейонсе здобула свою першу премію "Греммі" у номінації "Альбом року" за Cowboy Carter і вивела на сцену старшу дочку, щоб прийняти цю нагороду.

Попри те, що Бейонсе є співачкою з найбільшою кількістю номінацій за всю історію премії "Греммі" (загалом 99 номінацій за її кар'єру), статуетку за "Альбом року" вона раніше не отримувала.

12-річна дочка співачки та репера Jay-Z прийшла підтримати свою маму у важливий день.

Блю Айві Картер та Бейонсе / Фото: Associated Press

Блю Айві Картер вийшла на сцену з Бейонсе, тримаючи її за руку. На красуні була того дня довга сукня-бюстьє кобальтового кольору з невеликим шлейфом.

Образ вона доповнила зачіскою з довгими кісками, яскравим макіяжем, а також манікюром із блакитним дизайном. Шию та зап'ястя Блю Айві прикрашали прикраси з діамантами.

Блю Айві Картер та Бейонсе / Фото: Associated Press

Коли її матір отримала нагороду, Блю Айві ніжно її обійняла, що зворушило Бейонсе.

Блю Айві Картер та Бейонсе / Фото: Associated Press

Сама Бейонсе була в той день одягнена в золоту сукню з вишивкою від відомого французького Модного дому Schiaparelli.

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