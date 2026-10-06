Наче близнюки: Ротару, Огнєвіч та інші зірки, які вразили схожістю зі своїми браттями і сестрами

Злата Огнєвіч та її сестра Юлія, Катерина Осадча її батько та брат Володимир, Софія Ротару та Ауріка Ротару / © Колаж ТСН.ua

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У шоубізнесі є знаменитості, яких шанувальники роками впізнають із першого погляду, однак інколи достатньо лише побачити їхнього рідного брата чи сестру — і виникає відчуття, ніби перед очима одна й та сама людина. Деякі зіркові родичі мають настільки схожі риси обличчя, що їх легко сплутати на спільних фотографіях.

Особливо це помітно у відомих українських артистів. Софія Ротару, Злата Огнєвіч, сестри Завальські, Катерина Осадча та Коля Сєрга свого часу показували рідних, які неабияк здивували їхніх шанувальників схожістю. А серед голлівудських знаменитостей є навіть справжні однояйцеві близнюки — як у випадку з Рамі Малеком.

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Софія Ротару та Ауріка Ротару

© Архів

Софію Ротару важко з кимось сплутати, однак у її родині є людина, яка має з легендарною співачкою напрочуд багато спільного. Йдеться про її молодшу сестру Ауріку Ротару.

Жінки мають схожі очі, форму носа, овал обличчя, усмішку та навіть манеру позувати перед камерою. На деяких архівних і сучасних світлинах вони справді здаються мало не близнючками, хоча між сестрами 11 років різниці. На те, наскільки сильно вони схожі, неодноразово звертали увагу й шанувальники.

Цікаво, що сама Ауріка спокійно ставиться до постійних порівнянь із Софією. 2026 року вона говорила, що їй приємно, коли її представляють як сестру знаменитої артистки. Водночас Ауріка наголошувала, що вони із Софією все ж різні.

© Архів

Відрізнити сестер допомагає хіба що колір волосся: Софія Ротару багато років залишається шатенкою, тоді як Ауріка свого часу обрала світлий відтінок. Саме різниця у зачісках стала одним зі способів не плутати двох знаменитих родичок.

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Злата Огнєвіч та її сестра Юлія

Злата Огнєвіч та її сестра Юлія / © instagram.com/zlata.ognevich

Не менш ефектна схожість — у Злати Огнєвіч та її молодшої сестри Юлії Бордюг. Коли співачка публікує спільні кадри з родичкою, шанувальники нерідко порівнюють їх із близнючками.

Юлія молодша за Злату на сім років, однак різниця у віці зовсім не заважає сестрам мати дуже схожі риси. Вони мають подібну форму обличчя, очі, усмішку та загальний тип зовнішності. У соцмережах під спільними фото артистки не раз отримували коментарі про те, що їх можна переплутати.

Сама Злата називає молодшу сестру Джуно. Дівчата не лише разом з’являлися на фотографіях, а й мають спільну творчу історію: Юлія знялася у кліпі Злати на пісню «Янгол».

Злата Огнєвіч та її сестра Юлія / © instagram.com/zlata.ognevich

Анна та Ангеліна Завальські

Сестри Завальські / © instagram.com/anna_zavalskaya

У випадку сестер Завальських навіть не потрібно шукати старі сімейні фото, аби переконатися у їхній схожості. Анна та Ангеліна роками перебували на очах у публіки як дует «Алібі», тому їхній спільний образ чудово запам’ятався українським слухачам.

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Дві брюнетки з дуже схожими рисами обличчя свого часу буквально стали візитівкою українського шоубізнесу. Сестри разом виступали, записували пісні та знімали кліпи, а їхню зовнішню схожість доповнював однаковий сценічний стиль.

Сестри Завальські / © instagram.com/anna_zavalskaya

Дует «Алібі» сестри створили на початку 2000-х. Їхній дебютний альбом «Дві сльози» вийшов 2002 року, після чого артистки стали одними з найвідоміших жіночих дуетів української сцени. У 2012 році вони зробили паузу у спільній кар’єрі, зосередившись на родинах.

Згодом Анна та Ангеліна знову повернулися до спільної творчості вже як The Alibi Sisters. 2026 року вони навіть представили нову україномовну версію свого відомого хіта «Табу».

Їхній випадок особливий: сестри не просто схожі між собою, а й багато років свідомо підтримують спільний образ, через що інколи здається, що на сцені виступає одна людина у двох варіантах.

Сестри Завальські

Катерина Осадча та її брат Володимир

Катерина Осадча з братом / © instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча нечасто показує особисте життя своєї родини, тому поява її брата Володимира у фотоблогу свого часу стала справжньою несподіванкою для шанувальників.

Володимир Осадчий — непублічна людина, яка серйозно займається вейксерфінгом. Він також тренує інших та цікавиться подорожами, зимовими видами спорту й йогою.

На спільних фотографіях із Катериною особливо помітні схожі очі, форму обличчя та усмішку. При цьому брат ведучої має більш спортивний образ, тому загалом вони сприймаються по-різному.

Цікаво, що схожість передалася й наступному поколінню. Підписники Володимира свого часу звернули увагу, що старший син Катерини Осадчої Ілля також нагадує свого дядька.

Катерина Осадча з братом / © instagram.com/kosadcha

Коля Сєрга та його брат Ростислав

Коля Сєрга та його брат Ростислав / © instagram.com/thekolya

А от у родині Колі Сєрги схожість настільки разюча, що шанувальники буквально назвали братів «двома краплями води».

Йдеться про молодшого брата музиканта Ростислава Сєргу. Коля показав рідкісний спільний кадр із ним у своїх соцмережах, і саме зовнішність братів одразу привернула увагу підписників.

У них дуже схожі очі, ніс, форма обличчя та усмішка. На фотографії брати ще й позували в досить простому одязі, тому увага практично повністю зосередилася на їхніх спільних рисах.

Ростислав, як і Коля, пов’язаний із військовою справою. Він служить військовим медиком і навчає військової медицини.

Пенелопа та Моніка Крус

Пенелопа та Моніка Крус / © fashionising.com

А тепер — до Голлівуду. Знаменитий приклад — сестри Пенелопа та Моніка Крус.

Старшу Пенелопу Крус знають у всьому світі завдяки її акторській кар’єрі, однак її молодша сестра Моніка також працює у кіно та має досвід у модельній і танцювальній сферах. І головне — сестри надзвичайно схожі.

Темне волосся, виразні очі, форма обличчя, губи та загальна міміка роблять їх дуже схожими. Настільки, що сама Пенелопа свого часу розповідала про кумедний випадок: вона подивилася у дзеркало заднього виду автомобіля й на мить подумала, що бачить власне відображення, хоча насправді там була Моніка.

Їхню схожість навіть використали на знімальному майданчику. Коли Пенелопа була вагітна під час роботи над «Піратами Карибського моря», Моніка замінила її у частині кадрів, де обличчя акторки не було видно.

Пенелопа та Моніка Крус / © fashionising.com

Бейонсе та Соланж Ноулз

Бейонсе та Соланж Ноулз / © Getty Images

У Голлівуді складно оминути увагою й сестер Ноулз — Бейонсе та Соланж. Обидві давно побудували власні музичні кар’єри, однак їхня зовнішня схожість час від часу змушує шанувальників придивлятися до сімейних фото уважніше.

Сестри мають схожу форму обличчя, виразні очі, губи та характерну усмішку. Щоправда, роками вони експериментували із зачісками та стилем, тому на публіці їх не завжди легко одразу порівняти. На спільних кадрах із родинних подій схожість між Бейонсе та Соланж стає значно помітнішою.

При цьому кожна з сестер пішла власним творчим шляхом. Бейонсе стала однією з найуспішніших артисток сучасності, тоді як Соланж вибудувала більш альтернативний музичний образ і здобула визнання як авторка та виконавиця.

Цікаво, що молодша сестра Бейонсе також не раз опинялася в центрі уваги через свій стиль. Соланж відома сміливими образами та експериментами із зовнішністю, тому іноді їхня схожість ніби «губиться» за різними іміджами.

Втім, варто сестрам з’явитися поруч у природному образі — і родинні риси одразу стають очевидними. Схоже, у випадку Ноулз генетика теж попрацювала на славу.

Бейонсе та Соланж Ноулз / © Getty Images

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