У Путіна влаштували істерику через перекидання елітних військ Естонії під кордон з РФ

Естонські військові / © Postimees

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У російській Держдумі спалахнула хвиля обурення та панічних заяв через рішення Естонії перекинути елітні військові підрозділи ближче до кордону з РФ. У Москві це розцінили як «провокацію» та чергову «ескалацію» з боку НАТО.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

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За даними видання Financial Times, Естонія остаточно передислокувала свої елітні спецпідрозділи з Тапи до Йихві, що всього за 50 кілометрів від кордону з РФ. Окрім цього, у Нарві будується новий військовий об’єкт, здатний розмістити до 1000 військовослужбовців. За оцінками естонських спецслужб, найближчі 1–4 роки є вирішальними для Балтійського регіону у створенні ефективного стримування потенційної агресії РФ.

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Реакція з боку російського політикуму виявилася миттєвою та істеричною:

Звинувачення в «ескалації»

Депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Олександр Асафов заявив, що переміщення естонських військ нібито доводить, що країни Балтії є «головними зачинщиками ескалації НАТО проти Росії».

Погрози «заходами у відповідь»

Член комітету Держдуми з оборони Андрій Колесник назвав дії Естонії та Фінляндії щодо укріплення кордонів «провокаційними» і запевнив, що РФ вживе «невизначених контрзаходів».

«Елемент психологічної війни»

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що подібні заяви російських чиновників є елементом спланованої когнітивної (психологічної) війни.

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Кремль навмисно викривляє законні оборонні кроки країн НАТО, представляючи їх як «безпідставну провокацію». При цьому Москва ігнорує той факт, що саме Росія вже кілька років поспіль веде повномасштабну загарбницьку війну проти України та регулярно погрожує європейським державам, зокрема ядерною зброєю.

В ISW підкреслюють: окрім класичних військових загроз, РФ продовжує вести проти Європи масштабні гібридні та інформаційні операції, аби розхитати єдність Альянсу та залякати його членів.

«Стримування не працює…»

Нагадаємо, Естонія передислоковує ключову бригаду з Тапи до Йихві за 50 км від російського кордону в рамках нової стратегії «активної оборони».

«Ми маємо починати з кордону і перемагати вже в перших боях», — заявив полковник Тармо Кундла, командир Першої естонської бригади.

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У Йихві зараз будуються нові великі об’єкти для розміщення солдатів. Паралельно в прикордонній Нарві будується база, розрахована на 1000 військовослужбовців.

Стратегічна переорієнтація відбулася після того, як естонські військові, спостерігаючи за діями Росії в Україні, дійшли висновку, що стара партизанська доктрина не спрацює: Кремль не зважає на втрати та бореться за утримання захопленого, навіть якщо все на ньому вже знищено.

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