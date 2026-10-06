Медики в захисних костюмах / © Associated Press

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Смерть 28-річної лаборантки в Росії після діагнозу пневмонії невідомого походження змусила США уважно стежити за ситуацією. Вашингтон закликає Москву надати правдиву інформацію щодо можливого поширення чуми.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

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Чума в Росії — що відомо

Після появи інформації про можливий зв’язок смерті російської лаборантки з легеневою чумою американські чиновники заявили, що стежать за розвитком ситуації.

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28-річна жінка працювала в Іркутському протичумному науково-дослідному інституті Сибіру та Далекого Сходу. Цю установу заснували ще у 1930-х роках для боротьби з чумою, а згодом її діяльність розширили на інші особливо небезпечні інфекції.

Як повідомив Росспоживнагляд, лаборантка померла після того, як у неї діагностували пневмонію «невідомого» походження.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам у понеділок, що російська сторона надала Вашингтону певну інформацію про інфіковану співробітницю лабораторії. За його словами, російські чиновники також висловили занепокоєння через можливість зараження інших людей у країні.

«Очевидно, між США та Росією дуже обмежене авіасполучення, але … якщо щось подібне вийде назовні, це може швидко поширитися. Ми уважно стежимо за ситуацією та контролюємо її», — сказав Рубіо, додавши, що, на його думку, підстав для тривоги немає.

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Чим легенева чума відрізняється від бубонної

Існує три основні клінічні форми чуми — бубонна, легенева та септична. Усі вони спричинені бактерією Yersinia pestis і можуть піддаватися лікуванню. Найбільша ймовірність успішного одужання є у випадках, коли захворювання виявляють на ранньому етапі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, найпоширенішою формою чуми у світі є бубонна. Зазвичай людина заражається внаслідок укусу інфікованої блохи. Водночас передавання бубонної чуми від людини до людини відбувається рідко.

Легеневу чуму вважають найбільш заразною формою захворювання. Її симптоми здатні розвиватися надзвичайно швидко — у деяких випадках уже через 24 години після зараження.

У разі ураження легень бактерія може передаватися між людьми через частинки, які виділяються під час дихання. Без швидкої діагностики та відповідного лікування легенева чума може призвести до смерті. Водночас раннє виявлення хвороби та початок терапії протягом 24 годин після появи симптомів значно підвищують шанси на одужання.

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Ще одна форма захворювання — септична чума. Вона розвивається, коли бактерія швидко поширюється в крові. Такий стан може виникнути як ускладнення будь-якої іншої форми чуми.

За інформацією ВООЗ, септична чума здатна спричинити відмову органів, пошкодження тканин, проблеми з диханням і крововиливи під шкірою. Без лікування ця форма захворювання є смертельною.

Як передається чума і наскільки вона небезпечна

Чума є інфекційним захворюванням, яке переважно циркулює серед невеликих ссавців та їхніх бліх. Людина може заразитися через укус інфікованої блохи або тварини, під час незахищеного контакту із зараженими біологічними рідинами чи матеріалами, а також у разі вдихання частинок, що потрапляють у повітря з дихальних шляхів людини, хворої на легеневу чуму.

Найважчий перебіг захворювання спостерігається у випадках, коли бактерія потрапляє в кров і спричиняє септичну форму або уражає легені.

ВООЗ оцінює летальність бубонної чуми на рівні від 30 до 100 відсотків. Без лікування легенева та септична форми чуми є смертельними.

«Легенева чума є особливо заразною і може спричиняти масштабні спалахи через передавання від людини до людини за допомогою частинок, що виділяються з дихальних шляхів», — зазначає ВООЗ.

Бактерія Yersinia pestis є ендемічною серед гризунів у північній частині штату Аризона. Упродовж 2000-2024 років там зареєстрували вісім випадків чуми серед людей.

У липні 2025 року в Аризоні зафіксували першу від 2007 року смерть людини від легеневої чуми. Помер молодий чоловік, який контактував із хворими котами. Про це йдеться у звіті Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

До медичного закладу чоловік звернувся після двох днів болю в животі та грудях, а також сухого кашлю.

«Спочатку лікарі запідозрили хантавірусну інфекцію або бактеріальну пневмонію», — йдеться у звіті CDC.

Пацієнта госпіталізували та розпочали антибіотикотерапію. Однак його стан продовжував погіршуватися, попри поступове збільшення кисневої підтримки. Чоловік помер менш ніж через вісім годин після госпіталізації.

Після цього медики встановили 46 людей, які могли контактувати з померлим. Серед них були його родичі, колеги та працівники лікарні. Усім призначили семиденний профілактичний курс ципрофлоксацину. У жодного з цих людей симптоми чуми не розвинулися.

Встановлення причини смерті лаборантки в Росії

У разі підтвердження російською владою того, що смерть лаборантки була спричинена легеневою чумою, про це мають поінформувати ВООЗ. Водночас офіційне повідомлення може з’явитися не одразу. Наразі російські фахівці проводять лабораторні дослідження та вивчають зразки тканин, щоб перевірити наявність бактерії Yersinia pestis.

Колишні та чинні американські чиновники закликали Росію максимально прозоро повідомити про результати досліджень і розвиток ситуації.

«Те, що нам зараз справді потрібно, — це прозорість з боку російської влади, і я хвилююся, чи отримаємо ми її взагалі», — сказав Ашиш Джа, який за президентства Джо Байдена брав участь в організації реагування Білого дому на пандемію.

Які симптоми чуми

Для бубонної чуми характерне утворення так званих бубонів — болючих і збільшених лімфатичних вузлів, у яких розмножуються бактерії.

У разі легеневої форми захворювання бубони можуть не утворюватися.

«У пацієнтів виникають гарячка, головний біль, слабкість і пневмонія, яка швидко розвивається та супроводжується задишкою, болем у грудях, кашлем, а іноді — кров’янистим або водянистим слизом», — повідомляє CDC.

Серед симптомів септичної чуми можуть бути озноб, біль у животі та шок. Захворювання також здатне спричиняти крововиливи у шкіру та внутрішні органи, а в окремих випадках — почорніння і відмирання шкіри та тканин.

Чи можна вилікувати чуму

У XIV столітті чума отримала сумнозвісну назву «Чорна смерть» і стала причиною загибелі понад 50 млн людей у Європі. Сьогодні ситуація суттєво відрізняється. Чуму можна лікувати антибіотиками, а дотримання стандартних заходів профілактики допомагає знизити ризик зараження.

Нагадаємо, 3 жовтня DW повідомило, що в Іркутській області Росії 28-річна жінка померла від чуми у лікарні Шелехова. Майже 200 контактних осіб взяли під медичний нагляд, більшість із них госпіталізували, хоча симптомів поки немає, а тести негативні. Лікарню закрили на карантин. За неофіційними даними, жінка могла працювати лаборанткою і випадково розбити пробірку зі збудником, проте офіційного підтвердження цього немає. Місцевих жителів закликали тимчасово утриматися від поїздок до Шелехова та сусідніх міст.

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