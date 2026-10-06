«Як у випадку з Чорнобилем»: ексофіцер ЦРУ розповів, що Кремль приховує про чуму

Що Кремль приховує про чуму / © Associated Press

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Загроза спалаху легеневої чуми після загибелі працівниці сибірського науково-дослідного інституту є невтішним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна, який уже стикається з економічними труднощами та затяжною війною в Україні, що забрала сотні тисяч життів росіян.

Про це пише Fox News.

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Росіяни приховують дані про чуму так само як про Чорнобильську катастрофу

За словами колишнього офіцера ЦРУ Дена Гоффмана, одна смерть у лабораторії сама по собі не повалить режим, який роками утримує владу в залізних лещатах. Однак замовчування біологічних інцидентів — за аналогією з Чорнобильською катастрофою 1986 року чи війною в Афганістані — поповнює список системних збоїв Кремля.

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«Стратегічне питання на перспективу полягає в тому, чи вплине це на Володимира Путіна та його контроль над Кремлем — до моменту, коли його власний народ усвідомить: „Це нам не підходить. Нам це не подобається. Нам не до вподоби війна в Україні. Це ще одна проблема“», — зазначив Гоффман.

Він також додав, що Радянський Союз розпався не через Чорнобиль, хоча ця подія й відіграла свою роль. І випадки з чумою також починають тиснути на Путіна.

Загиблою дослідницею виявилася 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала в Іркутському протичумному науково-дослідному інституті Сибіру та Далекого Сходу. Російські служби охорони здоров’я заявляють, що науковиця померла від пневмонії «невідомого» походження. Також росіяни повідомляють про «відсутність доказів» її зараження патогенами на робочому місці.

Сполучені Штати уважно стежать за розвитком подій, про що вже оголосив держсекретар США Марко Рубіо.

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Навіть якщо випадок чуми виявиться поодиноким, багаторічна звичка Кремля приховувати чутливу інформацію вже сіє у людей сумніви.

Свого часу СРСР повністю замовчував вторгнення до Афганістану та влаштував інформаційну блокаду довкола вибуху на Чорнобильській АЕС. Експерт наголошує, що в умовах тотального контролю Кремля над медіа єдиним джерелом правди залишається розвідка.

«Путін, як відомо, — диктатор, який жорстко контролює інформацію, тож вони, звісно, ​​не оприлюднюватимуть правду; це означає, що нам доводиться покладатися на розвіддані, аби зрозуміти, що відбувається за лаштунками», — додає Гоффман.

Він також зазначив, що не варто вірити тому, що повідомляють офіційні особи у РФ щодо ситуації з чумою, адже це операція впливу, розрахована на росіян.

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«Китай робить те саме. Скільки корисної інформації ми отримали від них щодо COVID? — сказав Гоффман. — Так працюють диктатури», — підсумував екс-офіцер ЦРУ Ден Гоффман.

Чума в Росії: останні новини

Нагадаємо, у Сибіру через спалах чуми та смерть 28-річної науковиці Іркутського протичумного інституту Дар’ї Шипілової запровадили режим суворого карантину.

Влада РФ та спецслужби намагаються приховати справжні масштаби події, уникаючи слова «чума» та називаючи її «небезпечною інфекцією». Попри це, очільник сусідньої Бурятії Олексій Циденов підтвердив діагноз, а очільниця Роспотребнадзору Анна Попова терміново прибула з Москви до Іркутська.

Жінка померла в ніч проти 2 жовтня в районній лікарні Шелехова, яка зараз перебуває на суворому карантині. За різними версіями, вона могла захворіти після експедиції на кордоні з Монголією або заразитися в лабораторії, де нібито розбила пробірку зі збудником. Проте епідеміолог Михайло Фаворов спростовує версію з пробіркою через високий рівень захисту працівників і вважає, що медики помилково діагностували жінці COVID-19 і під’єднали до ШВЛ без вчасного призначення антибіотиків.

Наразі під медичним наглядом перебувають майже 200 контактних осіб, із яких щонайменше 189 госпіталізовані до різних закладів, зокрема 12 — до Протичумного інституту. У регіоні спостерігається паніка: мешканці масово скуповують ліки, через що в аптеках Іркутської області закінчилися антибіотики. Влада закликала жителів сусіднього Байкальська утриматися від поїздок до Шелехова, хоча згодом видалила це звернення з офіційних ресурсів.

Довідково: легенева чума — одна з найнебезпечніших форм інфекції, спричиненої бактерією Yersinia pestis. Вона супроводжується гарячкою, задишкою, болем у грудях і кашлем із кров’ю, передається повітряно-крапельним шляхом і без вчасного лікування антибіотиками майже завжди закінчується летально.

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