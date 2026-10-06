РФ атакувала одне з міст «Бандеролями»: під ударом опинилася лікарня, є поранені (оновлено)

Вибух. / © Associated Press

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У вівторок, 6 жовтня, посеред дня російська армія вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Атаковано територію лікарні. Є поранені.

Що відомо про наслідки атаки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Криворізькому районі о 09:57 оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про баражуючі боєприпаси типу «Бандероль» з півдня курсом на Кривий Ріг. Близько 10:00 у місті пролунали вибухи.

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Наслідки атаки

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни запустили дві «Бандеролі». Під прицілом опинився центр міста, зокрема медичний заклад.

«Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень», — наголоси чиновник.

Що відомо про потерпілих

Спочатку Вілку повідомив про щонайменше двоє поранених: чоловік та жінка, яка є працівницею закладу. Наразі її стан важкий — медпрацівниця в операційній.

Згодом він додав, що травми отримала ще одна жінка, яку зараз також оперують. За словами чиновника, на момент атаки вона просто гуляла з собакою.

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Нагадаємо, цієї ночі РФ влаштувала терор у містах України. Загарбники запустили 137 ударних безпілотників різних типів, зокрема 49 реактивних. Сили ППО знищили та подавили 114 ворожих дронів.

Зокрема, російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Рух переправою тимчасово перекрили. Є потерпілі.

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