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Княгиня Шарлін у білому костюмі та сережках-висячках на важливому заході у князівстві
Княгиня Шарлін взяла участь у традиційному запаленні вогнів на площі Казино — заході, який щороку у жовтні відкриває інформаційну кампанію Князівства про профілактику та діагностику раку молочної залози та гінекологічних захворювань.
Кожен жовтень Монако перетворює свій найвідоміший образ заради справи, що виходить за межі будь-яких інституційних інтересів. Деякі з його знакових будівель підсвічуються рожевим світлом, щоб привернути увагу до профілактики та діагностики раку молочної залози та гінекологічних захворювань.
Цієї суботи стартував новий етап цієї ініціативи, в якому княгиня Шарлін зіграла провідну роль. Разом зі своїм братом Гаретом Віттстоком вона вирушила на площу Казино в Монте-Карло, щоб офіційно відкрити місяць заходів щодо підвищення обізнаності у князівстві.
Для виходу на публіку Шарлін обрала білий штанний костюм Emporio Armani, що складається з прямого блейзера і відповідних штанів. Блейзер відрізнявся структурованими плечима, широкими лацканами, нагрудною кишенею та двома бічними кишенями, а під нього вона одягла контрастну чорну блузку.
Ліворуч на ній була невелика рожева стрічка, що символізує мету вечора. Завершували образ чорні туфлі Manolo Blahnik на підборах, гарна зачіска та макіяж, а у вухах сережки-висячки від AE Köchert.
Відносини княгині Шарлін з організацією «Рожева стрічка Монако» офіційно оформилися 2014 року, коли вона обійняла почесний пост президентки асоціації, заснованої 2011 року. Від того часу Шарлін підтримує роботу, спрямовану на профілактику, підвищення обізнаності та дослідження жіночих онкологічних захворювань.