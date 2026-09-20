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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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58
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1 хв

Княгиня Шарлін сяяла на галавечорі в сукні улюбленого бренду принцеси Кейт

Княжа пара Монако відвідала галавечір на честь 20-річчя Фонду князя Монако Альбера II в Опері Гарньє.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Для створення свого гламурного вечірнього образу княгиня Шарлін звернулася до одного з найулюбленіших дизайнерів принцеси Кейт. Вона обрала чорну сукню від Jenny Packham, доповнену накидкою-пелериною з обробкою з кристалів і торочкою, доповнивши її блискучими діамантовими прикрасами від Repossi.

Шарлін тримала в руках невеликий чорний клатч і була взута у чорні туфлі на підборах з гострим носком. Її світле волосся було зібране у високу зачіску з м'яко укладеною пасмою спереду, а макіяж у стилі смокі айс та рожева помада доповнювали вечірнє вбрання.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Її чоловік князь Альбер II був у чорному смокінгу та краватці-метелику, вітаючи гостей на урочистості, присвяченій двадцятиріччю роботи в галузі охорони навколишнього середовища.

Галавечір у Монако ознаменував собою важливу річницю для Альбера, який заснував свій фонд 2006 року. У своїй роботі фонд приділяв особливу увагу зміні клімату, біорізноманіттю та водним ресурсам, реалізуючи проєкти, спрямовані на підтримку як екосистем, так і спільнот, що залежать від них. Напередодні урочистостей фонд заявив, що підтримав понад 830 проєктів у всьому світі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, княгиня Шарлін у ефектному костюмі улюбленого королівського бренду відвідала іншу церемонію.

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