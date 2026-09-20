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Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 21–27 вересня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 21 до 27 вересня?
Овен
Овнам, які вирішили кардинально змінити щось у своєму особистому житті — найімовірніше, розлучитися з близькою людиною, — зірки радять не поспішати. Представники знака чудово знають, що зруйнувати щось — зокрема і стосунки — легко, а ось повернути все назад складно, а іноді й неможливо.
Дуже важливо ретельно обміркувати крок, який, з високою вірогідністю, буде незворотним. Попри те, що вони спочатку діють і лише потім думають, цього разу потрібно зрадити свої звички і зробити навпаки — вони про це не пошкодують.
Близнята
Близнятам, які відчувають охолодження стосунків із близькою людиною, варто замислитися про те, що вони самі роблять, щоб зупинити їх погіршення. Відповідь буде не надто приємною — нічого, вони просто сидять і чекають, коли їхній партнер почне щось робити в цьому напрямку.
Зірки радять представникам знака змінити тактику й самим почати щось робити: так, якщо спільне життя здається їм нудним, можливо, варто придумати, як його «оживити». Найпростіше — почати дивувати кохану людину, з чим у них проблем точно не виникне.
Лев
Левам, які досі переймаються розставанням із колись коханою людиною, що сталося вже досить давно, зірки радять — нарешті! — відпустити минуле, яке й так уже занадто довго затрималося у їхньому житті.
Найімовірніше, помилок, яких припустилися як представники знака, так і їхній партнер, виправити вже не вдасться, тож треба зробити з них висновки й почати дивитися не назад, а вперед. Тим паче, що поруч із ними вже давно перебуває людина, на яку необхідно звернути пильну увагу — чому б не озирнутися навколо й не помітити її?
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