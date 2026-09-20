Як зробити котлети соковитими

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Домашні котлети можуть вийти сухими навіть тоді, коли фарш приготований із якісного м’яса. Щоб цього уникнути, господині додають у нього цибулю, замочений хліб або трохи вершкового масла. Але є ще один простий кулінарний трюк — використати правильну спецію. Вона не лише зробить аромат м’яса виразнішим, а й додасть котлетам приємного солодкуватого присмаку.

Яку спецію додати у фарш для соковитих котлет

Йдеться про паприку. Найкраще для звичайних домашніх котлет підходить солодка мелена паприка без гостроти. Вона має м’який аромат, який добре розкривається під час смаження, і чудово поєднується зі свининою, яловичиною та курятиною.

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На 500 г фаршу достатньо приблизно 1 чайної ложки паприки. Якщо додати більше, спеція може стати надто помітною і перебити смак м’яса.

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Паприку краще одразу змішати з фаршем разом із цибулею, сіллю та чорним перцем. Після цього масу бажано добре вимішати кілька хвилин. Так спеції рівномірно розподіляться, а фарш стане одноріднішим.

Що ще зробить котлети ніжними

Сама паприка не замінить інші важливі складові. Щоб котлети залишалися соковитими, у фарші має бути достатньо вологи та жиру. Саме тому для сухої яловичини можна додати трохи свинини.

Добре працює і цибуля. Її можна дуже дрібно нарізати або пропустити через м’ясорубку. Якщо хочете максимально ніжну текстуру, цибулю натирають на дрібній тертці — разом із соком вона потрапляє у фарш.

Замочений у молоці або воді хліб також допомагає утримувати вологу всередині котлети. На 500 г м’яса достатньо одного невеликого шматочка м’якуша.

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Перед смаженням фарш можна залишити на 10-15 хвилин, щоб усі компоненти з’єдналися. Формувати котлети краще мокрими руками, а викладати їх потрібно на добре розігріту сковороду.

Не варто смажити котлети на максимальному вогні: скоринка швидко підгорить, а середина залишиться сирою. Спочатку достатньо підрум’янити їх, а потім зменшити температуру і довести до готовності під кришкою.

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