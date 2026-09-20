Как сделать котлеты сочными

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Домашние котлеты могут получиться сухими даже тогда, когда фарш приготовлен из качественного мяса. Чтобы этого избежать, хозяйки добавляют в него лук, замоченный хлеб или немного сливочного масла. Но есть еще один простой кулинарный трюк — использовать правильную специю. Она не только сделает аромат мяса более выразительным, но и придаст котлетам приятный сладковатый привкус.

Какую специю добавить в фарш для сочных котлет

Речь идет о паприке. Лучше всего для обычных домашних котлет подходит сладкая молотая паприка без остроты. Она имеет мягкий аромат, хорошо раскрывается во время жарки, и прекрасно сочетается со свининой, говядиной и курятиной.

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На 500 г фарша достаточно примерно 1 чайной ложки паприки. Если добавить больше, специя может стать очень заметной и перебить вкус мяса.

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Паприку лучше сразу смешать с фаршем вместе с луком, солью и черным перцем. После этого массу лучше хорошо вымешать несколько минут. Так специи равномерно распределятся, а фарш станет более однородным.

Что еще сделает котлеты нежными

Сама паприка не заменит других важных составляющих. Чтобы котлеты оставались сочными, в фарше должно быть достаточно влаги и жира. Именно поэтому для сухой говядины можно добавить немного свинины.

Хорошо работает и лук. Его можно очень мелко нарезать или пропустить через мясорубку. Если хотите максимально нежную текстуру, лук натирают на мелкой терке — вместе с соком он попадает в фарш.

Замоченный в молоке или воде хлеб также помогает удерживать влагу внутри котлеты. На 500 г мяса достаточно одного небольшого кусочка мякиша.

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Перед жаркой фарш можно оставить на 10-15 минут, чтобы соединились все компоненты. Формировать котлеты лучше мокрыми руками, а выкладывать их нужно на хорошо разогретую сковороду.

Не стоит жарить котлеты на максимальном огне: корочка быстро подгорит, а середина останется сырой. Сначала достаточно подрумянить их, а затем снизить температуру и довести до готовности под крышкой.

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