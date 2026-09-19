Салат с виноградом. / © Фото из открытых источников

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Виноград можно добавлять не только к десертам — с ним выходят удивительно вкусные и оригинальные салаты. Сочные ягоды прекрасно сочетаются с курицей, творогом, орехами, зеленью и даже соленым сыром фета.

ТСН.ua подготовил три рецепта салата с виноградом, которые будут смаковать до ужина и могут стать дополнением на праздничный стол.

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Салат с виноградом, курицей и творогом

Ингредиенты:

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300 г куриного филе

200 г винограда без косточек

150 г твердого сыра

3 яйца

80 г грецких орехов

100 г майонеза

соль

черный молотый перец

Приготовление:

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте небольшими кусочками. Яйца сварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите, а грецкие орехи измельчите. Виноград вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Выкладывайте салат слоями:

курица

майонез

яйца

майонез

сыр

майонез

грецкие орехи. Верхний слой украсьте половинками винограда. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 1-2 часа.

Салат с виноградом, курицей и кукурузой

Ингредиенты:

300 г куриного филе

200 г винограда без косточек

150 г консервированной кукурузы

100 г твердого сыра

1 свежий огурец

2–3 ст. л. майонеза

соль черный

молотый перец

Приготовление:

Куриное филе отварите, охладите и нарежьте кубиками. Огурец и творог также нарежьте небольшими кусочками. Виноград разрежьте пополам, а из кукурузы слейте жидкость. Составьте все ингредиенты в большую миску, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо размешайте и поставьте в холодильник хотя бы на 30 минут.

Салат с виноградом, фетой и оливковым маслом

Ингредиенты:

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250 г винограда без косточек

150 г сыра фета

100 г рукколой или микса салатных листьев

50 г грецких орехов

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

1 ч. л. зернистой горчицы

соль

черный молотый перец

Приготовление:

Виноград вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Фету нарежьте кубиками, а грецкие орехи немного поджарьте на сухой сковороде и измельчите. Выложите в миску рукокол, виноград, фету и орехи. Для заправки смешайте оливковое масло, сок лимонный, мед и зернистую горчицу. Добавьте немного перца и при необходимости соли. Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и осторожно перемешайте.

Напомним, мы делились рецептом салат с крабовыми палочками, помидорами и сыром.

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