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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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24
Время на прочтение
2 мин

Виноград в салате — новый фаворит: три рецепта блюда, которые стоит попробовать

Салаты с виноградом готовятся очень просто, а еще хорошо подходят как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Салат с виноградом.

Салат с виноградом. / © Фото из открытых источников

Виноград можно добавлять не только к десертам — с ним выходят удивительно вкусные и оригинальные салаты. Сочные ягоды прекрасно сочетаются с курицей, творогом, орехами, зеленью и даже соленым сыром фета.

ТСН.ua подготовил три рецепта салата с виноградом, которые будут смаковать до ужина и могут стать дополнением на праздничный стол.

Салат с виноградом, курицей и творогом

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе

  • 200 г винограда без косточек

  • 150 г твердого сыра

  • 3 яйца

  • 80 г грецких орехов

  • 100 г майонеза

  • соль

  • черный молотый перец

Приготовление:

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте небольшими кусочками.

  2. Яйца сварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите, а грецкие орехи измельчите.

  3. Виноград вымойте, обсушите и разрежьте пополам.

  4. Выкладывайте салат слоями:

  • курица

  • майонез

  • яйца

  • майонез

  • сыр

  • майонез

  • грецкие орехи.

    Верхний слой украсьте половинками винограда. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 1-2 часа.

Салат с виноградом, курицей и кукурузой

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе

  • 200 г винограда без косточек

  • 150 г консервированной кукурузы

  • 100 г твердого сыра

  • 1 свежий огурец

  • 2–3 ст. л. майонеза

  • соль черный

  • молотый перец

Приготовление:

  1. Куриное филе отварите, охладите и нарежьте кубиками. Огурец и творог также нарежьте небольшими кусочками. Виноград разрежьте пополам, а из кукурузы слейте жидкость.

  2. Составьте все ингредиенты в большую миску, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо размешайте и поставьте в холодильник хотя бы на 30 минут.

Салат с виноградом, фетой и оливковым маслом

Ингредиенты:

  • 250 г винограда без косточек

  • 150 г сыра фета

  • 100 г рукколой или микса салатных листьев

  • 50 г грецких орехов

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • 1 ч. л. меда

  • 1 ч. л. зернистой горчицы

  • соль

  • черный молотый перец

Приготовление:

  1. Виноград вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Фету нарежьте кубиками, а грецкие орехи немного поджарьте на сухой сковороде и измельчите. Выложите в миску рукокол, виноград, фету и орехи.

  2. Для заправки смешайте оливковое масло, сок лимонный, мед и зернистую горчицу. Добавьте немного перца и при необходимости соли.

  3. Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и осторожно перемешайте.

Напомним, мы делились рецептом салат с крабовыми палочками, помидорами и сыром.

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