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Виноград в салате — новый фаворит: три рецепта блюда, которые стоит попробовать
Салаты с виноградом готовятся очень просто, а еще хорошо подходят как для праздничного стола, так и для обычного ужина.
Виноград можно добавлять не только к десертам — с ним выходят удивительно вкусные и оригинальные салаты. Сочные ягоды прекрасно сочетаются с курицей, творогом, орехами, зеленью и даже соленым сыром фета.
ТСН.ua подготовил три рецепта салата с виноградом, которые будут смаковать до ужина и могут стать дополнением на праздничный стол.
Салат с виноградом, курицей и творогом
Ингредиенты:
300 г куриного филе
200 г винограда без косточек
150 г твердого сыра
3 яйца
80 г грецких орехов
100 г майонеза
соль
черный молотый перец
Приготовление:
Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте небольшими кусочками.
Яйца сварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите, а грецкие орехи измельчите.
Виноград вымойте, обсушите и разрежьте пополам.
Выкладывайте салат слоями:
курица
майонез
яйца
майонез
сыр
майонез
грецкие орехи.
Верхний слой украсьте половинками винограда. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 1-2 часа.
Салат с виноградом, курицей и кукурузой
Ингредиенты:
300 г куриного филе
200 г винограда без косточек
150 г консервированной кукурузы
100 г твердого сыра
1 свежий огурец
2–3 ст. л. майонеза
соль черный
молотый перец
Приготовление:
Куриное филе отварите, охладите и нарежьте кубиками. Огурец и творог также нарежьте небольшими кусочками. Виноград разрежьте пополам, а из кукурузы слейте жидкость.
Составьте все ингредиенты в большую миску, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо размешайте и поставьте в холодильник хотя бы на 30 минут.
Салат с виноградом, фетой и оливковым маслом
Ингредиенты:
250 г винограда без косточек
150 г сыра фета
100 г рукколой или микса салатных листьев
50 г грецких орехов
2 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. лимонного сока
1 ч. л. меда
1 ч. л. зернистой горчицы
соль
черный молотый перец
Приготовление:
Виноград вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Фету нарежьте кубиками, а грецкие орехи немного поджарьте на сухой сковороде и измельчите. Выложите в миску рукокол, виноград, фету и орехи.
Для заправки смешайте оливковое масло, сок лимонный, мед и зернистую горчицу. Добавьте немного перца и при необходимости соли.
Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и осторожно перемешайте.
Напомним, мы делились рецептом салат с крабовыми палочками, помидорами и сыром.