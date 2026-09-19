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Лангоши с чесноком и сыром: рецепт украинского блюда
Пышные, румяные, горячие и щедро смазанные чесночным соусом — лангоши вряд ли можно назвать легким блюдом, зато устоять перед ними еще сложнее.
Да, лангоши — не то блюдо, которое обязательно хочется есть каждый день. Однако иногда душа жаждет именно этого: пышного дрожжевого теста, хрустящей корочки, ароматного чеснока и большой горсти сыра. Фудблогер Мирослава Пекарюк признается, что в последний раз ела лангоши около двух лет назад, но время от времени такая еда всё же появляется в списке особых гастрономических желаний.
Ингредиенты
Для теста
сухие дрожжи — 10 г
сахар — 2 ст. л.
растительное масло — 4 ст. л
соль — ¼ ч. л
теплая вода — 550 мл
мука — 500 г
Для чесночного соуса
чеснок — 2 зубчика
масло — 30 мл
вода — 170 мл
укроп
соль.
твёрдый сыр
Приготовление
В большой миске смешайте сухие дрожжи, сахар и масло.
Добавьте тёплую воду и хорошо перемешайте.
Затем постепенно всыпьте просеянную муку и соль. Тесто должно получиться довольно жидким, примерно как на оладьи.
Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте примерно на час. За это время тесто должно хорошо подняться.
Когда оно будет готово, смочите руки водой, возьмите порцию теста и осторожно растяните её руками в плоский лепешек.
Выложите на хорошо разогретое масло и обжарьте с обеих сторон до красивой золотисто-румяной корочки.
Для заправки измельчите чеснок, смешайте его с маслом, водой, солью и мелко нарезанным укропом.
Как только снимите лангоши со сковороды, смажьте их ароматной смесью и щедро посыпьте тёртым сыром.
Лучше всего есть их сразу, пока они горячие, пышные и хрустящие по краям, а сыр начинает приятно таять. Может, такое блюдо и не на каждый день, зато оно идеально, когда хочется позволить себе немного гастрономической жирненькой роскоши.