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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
607
Время на прочтение
2 мин

Лангоши с чесноком и сыром: рецепт украинского блюда

Пышные, румяные, горячие и щедро смазанные чесночным соусом — лангоши вряд ли можно назвать легким блюдом, зато устоять перед ними еще сложнее.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Лангоши tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Лангоши tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Да, лангоши — не то блюдо, которое обязательно хочется есть каждый день. Однако иногда душа жаждет именно этого: пышного дрожжевого теста, хрустящей корочки, ароматного чеснока и большой горсти сыра. Фудблогер Мирослава Пекарюк признается, что в последний раз ела лангоши около двух лет назад, но время от времени такая еда всё же появляется в списке особых гастрономических желаний.

Лангоши tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Лангоши tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

Для теста

  • сухие дрожжи — 10 г

  • сахар — 2 ст. л.

  • растительное масло — 4 ст. л

  • соль — ¼ ч. л

  • теплая вода — 550 мл

  • мука — 500 г

Для чесночного соуса

  • чеснок — 2 зубчика

  • масло — 30 мл

  • вода — 170 мл

  • укроп

  • соль.

  • твёрдый сыр

Приготовление

  1. В большой миске смешайте сухие дрожжи, сахар и масло.

  2. Добавьте тёплую воду и хорошо перемешайте.

  3. Затем постепенно всыпьте просеянную муку и соль. Тесто должно получиться довольно жидким, примерно как на оладьи.

  4. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте примерно на час. За это время тесто должно хорошо подняться.

  5. Когда оно будет готово, смочите руки водой, возьмите порцию теста и осторожно растяните её руками в плоский лепешек.

  6. Выложите на хорошо разогретое масло и обжарьте с обеих сторон до красивой золотисто-румяной корочки.

  7. Для заправки измельчите чеснок, смешайте его с маслом, водой, солью и мелко нарезанным укропом.

  8. Как только снимите лангоши со сковороды, смажьте их ароматной смесью и щедро посыпьте тёртым сыром.

Лучше всего есть их сразу, пока они горячие, пышные и хрустящие по краям, а сыр начинает приятно таять. Может, такое блюдо и не на каждый день, зато оно идеально, когда хочется позволить себе немного гастрономической жирненькой роскоши.

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