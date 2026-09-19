Лангоши с чесноком и сыром: рецепт украинского блюда

Лангоши tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Да, лангоши — не то блюдо, которое обязательно хочется есть каждый день. Однако иногда душа жаждет именно этого: пышного дрожжевого теста, хрустящей корочки, ароматного чеснока и большой горсти сыра. Фудблогер Мирослава Пекарюк признается, что в последний раз ела лангоши около двух лет назад, но время от времени такая еда всё же появляется в списке особых гастрономических желаний.

Лангоши tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

Для теста

сухие дрожжи — 10 г

сахар — 2 ст. л.

растительное масло — 4 ст. л

соль — ¼ ч. л

теплая вода — 550 мл

мука — 500 г

Для чесночного соуса

чеснок — 2 зубчика

масло — 30 мл

вода — 170 мл

укроп

соль.

твёрдый сыр

Приготовление

В большой миске смешайте сухие дрожжи, сахар и масло. Добавьте тёплую воду и хорошо перемешайте. Затем постепенно всыпьте просеянную муку и соль. Тесто должно получиться довольно жидким, примерно как на оладьи. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте примерно на час. За это время тесто должно хорошо подняться. Когда оно будет готово, смочите руки водой, возьмите порцию теста и осторожно растяните её руками в плоский лепешек. Выложите на хорошо разогретое масло и обжарьте с обеих сторон до красивой золотисто-румяной корочки. Для заправки измельчите чеснок, смешайте его с маслом, водой, солью и мелко нарезанным укропом. Как только снимите лангоши со сковороды, смажьте их ароматной смесью и щедро посыпьте тёртым сыром.

Лучше всего есть их сразу, пока они горячие, пышные и хрустящие по краям, а сыр начинает приятно таять. Может, такое блюдо и не на каждый день, зато оно идеально, когда хочется позволить себе немного гастрономической жирненькой роскоши.

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