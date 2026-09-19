Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 сентября 2026 года

Гороскоп на 21-27 сентября 2026 года / © Associated Press

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22 сентября Меркурий образует секстиль с Юпитером — благоприятный, гармоничный аспект, который делает первые дни недели удачными для разговоров, переговоров, обучения и расширения кругозора. Идеи находят живой отклик, а информация усваивается легко и с энтузиазмом. Хорошее время для того, чтобы начать важный разговор или подписать документ, требующий взаимопонимания сторон, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

23 сентября в 03:05 (gmt+3) наступает осеннее равноденствие — момент, когда день и ночь уравниваются по всей планете, а Солнце входит в кардинальный знак Весов. Это не просто астрономическая отметка, а настоящая точка перезагрузки: начинается новый сезон, окрашенный темами партнёрства, гармонии и справедливого баланса. После равноденствия многие ощущают потребность выровнять то, что перекошено в жизни — между работой и отдыхом, между собой и окружающими.

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26 сентября в 19:49 неделя достигает своей кульминации — наступает полнолуние в 4⁰ Овна. После спокойного, взвешенного равноденствия энергия резко вспыхивает: эмоции обостряются, усиливается потребность действовать, отстаивать себя и свои границы, а накопившееся напряжение ищет выхода.

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Полнолуние сопровождается двумя мощными аспектами Солнца. Тригон с ретроградным Плутоном придаёт происходящему глубину и трансформационную силу — то, что проявляется в эти дни, редко бывает случайным, скорее это выход на поверхность давно назревавших процессов. Одновременно оппозиция с ретроградным Нептуном добавляет элемент тумана и иллюзии — легко спутать вдохновение с самообманом, а ясное видение с проекцией собственных страхов и желаний.

Овен

Неделя набирает обороты именно для вас — 26 сентября полнолуние произойдёт в вашем знаке, а значит, вся неделя работает на эмоциональное нарастание к этой дате. В начале недели легко даются разговоры и переговоры — используйте это время, чтобы обсудить важное. Возможна вспышка давно назревавшего вопроса, требующего решительных действий. Стоит с доверием отнестись к тому, что проявится в дни полнолуния, но не спешить с окончательными выводами — истинный смысл событий этих дней может проясниться не сразу.

Телец

Неделя проходит путь от лёгкой, гармоничной коммуникации через момент идеального равновесия к яркой, интенсивной эмоциональной развязке, в которой трансформационная глубина соседствует с риском иллюзий. Используйте лёгкость начала недели для важных разговоров, равновесие середины — чтобы честно оценить баланс в своей жизни, а к пику эмоций в конце недели подходите с открытым сердцем, но трезвым умом — не всё, что кажется правдой на пике полнолуния, останется таковым при свете дня.

Близнецы

Неделя начинается легко и продуктивно — Меркурий поддерживает ваше природное красноречие, разговоры складываются удачно о нее спешите с выводами — за яркими эмоциями может скрываться иллюзия, требующая проверки временем. Благоприятное время для планирования и обучения. Равноденствие 23 сентября приносит возможности навести баланс между работой и личной жизнью. К полнолунию 26 сентября возможны финансовые или ценностные вопросы, требующие честного пересмотра.

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Рак

Начало недели просит уравновесить рациональные разговоры с эмоциональными потребностями — не всё можно решить логикой. Равноденствие подталкивает к пересмотру баланса между домом и внешним миром. Полнолуние 26 сентября в противоположном вашему знаке активирует тему отношений — партнёрство проходит проверку на прочность, возможны важные откровения, требующие времени для осмысления. К выходным возможен эмоциональный разговор с близким человеком — будьте готовы услышать не только слова, но и то, что стоит за ними.

Лев

Неделя начинается с лёгких, приятных разговоров и новых идей, которые словно сами приходят в руки. Равноденствие приносит облегчение после насыщенного месяца, а внутренний ритм наконец выравнивается, и можно перевести дух, не теряя темпа. Ближе к полнолунию 26 сентября ваша энергия получает мощную поддержку. Это время, когда вы можете заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и получить быстрый отклик. Но эмоциональный пик может спровоцировать спешку, поэтому важно не бросаться в новые проекты без проверки деталей.

Дева

Начало недели — время удачных переговоров и делового общения. Обстоятельства помогают структурировать планы и навести порядок в задачах, которые требовали внимания. Равноденствие 23 сентября завершает ваш зодиакальный сезон и передаёт эстафету Весам — это момент подведения итогов месяца практичных достижений, когда становится ясно, что получилось, а что требует корректировки. Полнолуние 26 сентября активирует сферу здоровья и повседневных дел. Это хороший период для пересмотра режима дня, привычек, рабочих процессов.

Весы

Это ваша неделя — 23 сентября Солнце входит в ваш знак, начиная личный зодиакальный месяц. Уже в первые дни ощущается лёгкость в общении, желание быть ближе к людям, делиться идеями и вдохновением. Равноденствие приносит чувство внутреннего равновесия: вы словно возвращаетесь к себе после периода внешних забот. Возможны внезапные инсайты о том, как улучшить качество жизни через маленькие, но точные изменения. К полнолунию 26 сентября возможна яркая, но противоречивая ситуация в творчестве или романтике.

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Скорпион

Начало недели поддерживает важные разговоры, требующие тщательного подбора слов. Интуиция подсказывает одно, а реальность показывает другое — важно не торопиться с выводами. Равноденствие приносит необходимость отпустить часть контроля и довериться процессу баланса. Это время эмоциональной насыщенности, когда чувства могут казаться сильнее фактов. Полнолуние 26 сентября затрагивает тему дома и семьи. Возможен разговор с родственником или пересмотр домашних обязательств, требующий глубокого, честного диалога.

Стрелец

Неделя начинается с удачных возможностей для обучения и расширения горизонтов. Информация, полученная в эти дни, окажется ценной и может стать основой будущего проекта. Равноденствие настраивает на поиск баланса между свободой и обязательствами. К полнолунию 26 сентября общение и обмен идеями достигают пика. Возможна важная новость или разговор, меняющий взгляд на привычные ситуации. Это хорошее время для презентаций, переговоров, обучения. Это время, когда можно увидеть истинные мотивы — свои и чужие.

Козерог

Начало недели благоприятно для деловых переговоров. Хорошее время для того, чтобы выстроить план, учитывающий все риски. Равноденствие приносит желание навести порядок в финансовых или практических вопросах — это момент, когда можно наиболее эффективно пересмотреть бюджет, договорённости, рабочие процессы. В полнолуние проясняется истинная стоимость чего‑то, что вы давно недооценивали или, наоборот, переоценивали. Возможны решения, связанные с покупками, инвестициями или распределением обязанностей.

Водолей

Неделя начинается легко благодаря гармоничному воздушному фону — это время творческих прорывов. Вы чувствуете поддержку окружения и готовы делиться своими мыслями. Равноденствие в родственном знаке Весов приносит ощущение единения с людьми и мира, желание создавать что‑то красивое и значимое. К полнолунию 26 сентября наступает яркий, эмоционально насыщенный момент личного самовыражения. Желание заявить о себе значительно усиливается, но избегайте излишней категоричности в высказываниях.

Рыбы

Начало недели поддерживает вдумчивые разговоры и новые знания. Ваша проницательность возрастает — вы чувствуете скрытые смыслы происходящего. Равноденствие подталкивает к поиску баланса между мечтами и реальностью. Полнолуние 26 сентября активирует скрытые, подсознательные темы. Вопросы, которые вы предпочитали не замечать, могут выйти на поверхность. Оппозиция ретроградного Нептуна с Солнцем требует осторожности — не путайте иллюзию с истинным чувством.

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