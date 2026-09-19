"Давайте будем откровенными": президент Латвии шокировал заявлением о готовности Европы к войне с Россией

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс / © Associated Press

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские страны и НАТО не успевают адаптироваться к демонстрируемым Украиной темпам развития воздушной войны. По его словам, часть нынешних планов по подготовке к возможному воздушному конфликту может устареть уже к середине следующего года.

Об этом говорится в интервью Ринкевичса для The Guardian.

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Европа не успевает за дронами

По словам Ринкевичса, война в Украине показывает, как быстро меняются технологии применения беспилотников. Он отметил, что это развитие происходит молниеносными темпами, поэтому системы защиты нуждаются в постоянном обновлении.

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Особую обеспокоенность президента Латвии вызывает состояние противовоздушной, дроновой и противобаллистической обороны. По его мнению, если Россия попытается использовать лишь несколько ракет против территории НАТО, для многих европейских государств это может стать серьезным испытанием.

«Давайте будем откровенны. Если Россия решит использовать несколько ракет на этой территории, думаю, сегодня для многих стран это будет серьезным вызовом».

Ринкевичс также обратил внимание на проблему запасов ракет-перехватчиков, в частности, для Patriot. Украина и европейские союзники сталкиваются с задержками в поставках, а производство новых систем и боеприпасов требует значительного времени.

НАТО уже сталкивается с воздушными инцидентами

На этом фоне особенно показательны последние случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Как сообщает Reuters, российский беспилотник Gerbera, сбитый итальянским истребителем НАТО над Литвой, вероятно, направлялся в Украину, но мог отклониться от маршрута из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы.

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Этот случай стал первым известным случаем сбития такого беспилотника силами миссии НАТО Baltic Air Defence. В Польше тем временем после российских ударов по Украине также поднимали в воздух истребители, что продемонстрировало, насколько быстро события войны могут влиять на безопасность соседних государств.

Ринкевичс считает, что угроза для Европы не ограничивается возможной открытой атакой. Диверсии, кибератаки, инциденты с дронами и ракетами могут использоваться Россией для проверки готовности европейских стран поддерживать Украину.

Возможно ли прямое нападение России

В то же время президент Латвии не заявил, что Россия готовится к неизбежному масштабному вторжению на территорию НАТО. Он прямо сказал, что не ожидает обычного военного вторжения, однако призвал сохранять бдительность по поводу других сценариев.

По его мнению, Москва может увеличить мобилизацию в ближайшие месяцы, а зимой попытаться усилить давление на Украину. Одной из задач России при этом может стать влияние на европейские государства, который оказывают Киеву военную и политическую поддержку.

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Подобные опасения выражал и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он предположил, что Россия может попытаться нанести удары по странам НАТО, помогающим Украине, чтобы проверить готовность Альянса действовать в соответствии с принципом коллективной обороны.

Европе нужно время на перевооружение

Отдельно Ринкевичс остановился на увеличении оборонных расходов европейских стран. Он признал, что дискуссии о большей ответственности Европы за собственную безопасность стали более конструктивными, однако между политическими решениями и появлением реальных военных возможностей есть значительная разница.

По его словам, Европе нужно время, чтобы нарастить производство вооружений, создать запасы боеприпасов и усилить противовоздушную оборону.

«Это не может произойти за месяц или за год», — отметил Ринкевичс.

Поэтому Ринкевичс призывает оценивать риски с учетом реального состояния европейской обороны, ведь технологии воздушной войны, по его словам, развиваются значительно быстрее, чем страны успевают перестраивать собственные системы защиты.

Напомним, Лавров пригрозил Европе «короткой войной». Он заявил, что если Европа, ежедневно говорящая о подготовке к конфликту с Россией, нападет, это будет «совсем другое противостояние».

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