В Латвии объявили воздушную тревогу, а Финляндия внезапно закрыла небо: что происходит

Латвия / © Pixabay

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В Латвии объявляли воздушную тревогу, а Финляндия ввела ограничения в некоторых районах Балтийского моря из-за неизвестного беспилотника в воздушном пространстве.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

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Сообщается, что истребители, выполнявшие миссию по противовоздушной обороне НАТО, сбили неизвестный беспилотник, рано утром нарушивший воздушное пространство Латвии.

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Вооруженные силы Латвии не предоставили сразу информацию о подробностях инцидента и возможном происхождении дронов.

Также Финляндия, еще одна страна-член ЕС и НАТО, граничащая с Россией, временно ограничила зоны авиационного и морского движения в восточной части Финского залива. Страна предприняла эти шаги как меру пресечения действия возможных беспилотников. Детали режима транспорта в зоне ограничений не раскрываются.

Возможно вторжение России в страны НАТО — что известно

На фоне войны в Украине раздается предупреждение о том, что целью России могут стать страны Балтии. Москва неоднократно обвиняла Эстонию, Латвию и Литву в попытках сотрудничать с Киевом с целью нанесения ударов беспилотниками по России, хотя эти страны все это отрицают.

Возможную угрозу странам Балтии государственный секретарь США Марко Рубио назвал «тревожным» развитием событий.

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На днях президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ему также стало известно из разведданных, что Путин готовит нападение на «критическую инфраструктуру» его страны, в частности, на национальную энергосистему.

«Я не могу отрицать, что у нас такая информация и что она касается ограниченных военных операций, которые, вероятно, направлены против критической инфраструктуры», — высказался литовский лидер.

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