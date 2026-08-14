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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2447
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, рекордные потери США в Иране: главные новости ночи 14 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 августа 2026 года:

  • США понесли рекордные потери дронов в войне с Ираном: уничтожена четверть флота Reaper Читать далее –>

  • Россия нанесла новый удар по Запорожью: пострадал 5-летний ребенок Читать далее –>

  • «Люди очень удивятся»: в МИДе рассказали о тайных поставщиках оружия для Украины Читать далее –>

  • США понесли рекордные потери дронов в войне с Ираном: уничтожена четверть флота Reaper Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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