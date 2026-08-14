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Ночные обстрелы Украины, рекордные потери США в Иране: главные новости ночи 14 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 августа 2026 года:
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