Мобилизация в августе: куда ТЦК имеет право прийти для проверки документов у мужчин

Владелица частного предприятия в Черкасской области утверждает, что люди в военной форме выломали ей двери / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, во время которой мужчины призывного возраста, согласно законодательству, должны соблюдать ряд требований — в частности, обновлять свои данные в случае изменений персональных сведений, являться по требованию в ТЦК.

В то же время, во время мобилизации не обходится и без конфликтных ситуаций. После того, как в Сети появилось видео, на котором было снято, как мужчины в военной форме с помощью ручного инструмента — монтировки, выломали замок в дверях помещения, стали известны подробности этого случая. Кроме того, именно под ним многие пользователи оставили в Сети комментарии по поводу того, куда, согласно законодательству, представители ТЦК имеют право на сейчас заходить, а куда — нет.

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Как говорит автор видео, это событие происходило в Смеле Черкасской области. Хотя некоторые пользователи предположили, что дверь выломана якобы в частном доме, на самом деле выяснилось — это помещение частного деревообрабатывающего предприятия.

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Его владелицей является предпринимательница Оксана Шевченко, по словам которой, она после того вторжения подсчитывает материальный ущерб и время от времени в течение двух недель находится под капельницами из-за острой реакции на стресс.

«30 июля около 17.30 на территорию предприятия подъехали два автомобиля. Из них вышли не представившиеся люди в военной форме. Я подозреваю, что это были представители ТЦК. Никаких документов они не предъявили. Услышала, как кто-то ходит по территории, я закрыла дверь. Я услышала также стук с требованием открыть дверь. Когда поняли, что дверь им я не открываю, то они взяли из своего автомобиля монтировку, потом нашли металлический прут на территории производства и начали выламывать дверь. Я вызвала полицию. Когда неизвестные выломали дверь, зашли в помещение и увидели, что я там была сама и то, что снимала все, один из них пытался выбить телефон из моих рук. Потом скрылись. Работники полиции приехали, когда они уже уехали», — рассказала в комментарии для ТСН.ua Оксана Шевченко.

Дата публикации 16:48, 13.08.26 Количество просмотров 4 На Черкасщине люди в военной форме выломали двери на частном предприятии

По ее словам, она подала два заявления. Первое — в областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, другое — в правоохранительные органы.

«Я обратилась с требованием дисциплинарно наказать и отстранения от исполнения служебных обязанностей в случае доказанности, если это были работники ТЦК. Второе заявление я написала в полицию о незаконном проникновении, его рассматривают. Почти все фигуранты опознаны, продолжаются следственные действия, на моем предприятии был проведен следственный эксперимент (воспроизведение событий в рамках расследования — Ред.)», — говорит она.

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Также она добавила, хотя материальный ущерб ей был нанесен незначительный — около 2 тыс. грн, но моральный — значительно больше.

«У меня была острая реакция на стресс. Я обращалась в больницу, мне прописали лечение на 14 дней», — рассказывает женщина.

В свою очередь, в Черкасском областном ТЦК после распространения в Сети видео с участием мужчин в военной форме, уточнили следующее: «Учитывая распространение материалов в социальных сетях с участием людей в военной форме при попытке вторжения на частную территорию, сообщаем следующее: с целью установления всех обстоятельств происшествия проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента и в случае доказывания факта превышения служебных полномочий военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. О результатах проверки будет сообщено дополнительно».

Мобилизация в Украине: где закон разрешает проверять документы

В свою очередь, в последнее время ряд областных ТЦК сообщали, что уполномочены проводить мероприятия оповещения и проверку военно-учетных документов в частности в общественных местах, на блокпостах, имеют право оповещать по месту жительства, учебы и по месту работы мужчины.

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Но, например, последнее, по словам одного из адвокатов, Сергея Старенького, который специализируется в частности и на мобилизационном законодательстве, имеет свои нюансы.

«Оповещение — это направление повесток, проверка документов, разъяснения. Проникновение в любое помещение, которое находится в частной собственности, допустимо с разрешения собственника или по определению суда и то только правоохранительным органам. ТЦК не является правоохранительным органом и у него нет полномочий проникать на частные территории без сопровождения полиции. ТЦК может выполнять распоряжение военного коменданта, если, соответственно, такое распоряжение есть и присутствует полиция. Резюмирую: ТЦК могут заходить на частную территорию, если есть разрешение собственника, если есть определение суда. Такое проникновение законно при сопровождении правоохранителями», — говорит он.

Еще одна адвокат, специализирующаяся на мобилизационном законодательстве, Екатерина Анищенко, говорит, что оповещение и проверка документов представителями ТЦК на территории предприятий частной формы собственности являются законными, но при ряде условий.

«Мероприятия ТЦК на территории частных предприятий без соответствующего распоряжения коменданта, без присутствия полиции и если владелец такого частного предприятия их не позволяет проводить — такие меры противоправны», — говорит адвокат.

Мобилизация в Украине: кто подлежит призыву в августе 2026 года

Как известно, военное положение и мобилизация в Украине были продлены до 31 октября.

Во время военного положения обязательной мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

признаны годными к военной службе;

не имеют отсрочки;

не забронированы.

Мужчины до 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных случаях, если они уже проходили военную службу или закончили военную кафедру.

Женщины могут вступить в ряды ВСУ исключительно добровольно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ТЦК отреагировали на громкий инцидент в Смеле. В Черкасской области разгорелся скандал из-за ворвавшихся на частное предприятие мужчин в военной форме.

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