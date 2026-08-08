Мобилизация по-новому: ТЦК получит данные обо всех мужчинах, даже за границей

Часть мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ТЦК будет разыскивать с помощью идентификационного номера. / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, которая в ближайшее время может измениться из-за существенного нововведения — Кабмин своим постановлением № 981 поручил Государственной налоговой службе осуществить разовую передачу Министерству обороны данных касательно всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в Единый госрегистр призывников, военнообязанных и резервистов.

По словам адвокатов, специализирующихся, в частности, на мобилизационном законодательстве, Минобороны и ТЦК получат сведения об идентификационных номерах мужчин, возраст которых составляет от 18 до 60 лет.

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Какие возможности открывает для ТЦК передача таких кодов — об этом в комментарии для ТСН.ua высказали свое видение ситуации адвокаты Марина Бекало и Андрей Межирицкий.

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«Дело в том, что сведения, содержащиеся в Демографическом реестре, не всегда актуализированы», — говорит Марина Бекало.

И объясняет: «Минобороны и в частности ТЦК иногда имеют устаревшие данные касательно военнообязанных. Я анализировала ситуацию и, на мой взгляд, ответ на вопрос о том, зачем Министерству обороны знать налоговый номер лица, является то, что так можно узнать о месте регистрации. У налоговиков больше информации и это касается больше ФЛП, чем наемных работников. Относительно наемных военнообязанных мужчин работодатель обязан передавать необходимые сведения. А ФЛПы ведут свою деятельность по месту регистрации. Я считаю, что это нововведение открывает больше возможностей найти ФЛП. В ТЦК и СП поступит больше сведений о военнообязанных. Имеющаяся и новая информация будет сверена и по актуальному адресу может быть отправлена повестка. Если лицо находится в розыске, полиции передают эти данные для дальнейшего задержания».

По мнению Марины Бекало, кроме того, это дает больше возможностей проконтролировать находящихся за рубежом украинских мужчин.

«Сейчас многие мужчины обращаются за консульскими услугами, с вопросами, связанными с паспортом. Нововведение дает больше возможностей узнать, где находится мужчина. Зачем это? Физически и с юридической точки зрения доставить мужчину против его воли из-за границы по состоянию на сегодняшний день невозможно. При желании ТЦК сможет узнать, где именно находится определенный украинец за рубежом. Следует отметить, что если украинец обращается в консульство, то среди прочего он обязан сообщить о своей регистрации в стране пребывания. По новым правилам посольства могут передать эту информацию Минобороны», — говорит она.

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Мобилизация мужчин, не имеющих налогового номера: детали

Согласно действующему законодательству допускается, что лицо может не иметь идентификационного кода, например, по собственным религиозным убеждениям.

«Таких людей немного, например, я из собственной практики знаю одного такого мужчину, ему еще не исполнилось 30 лет. Когда его задержали представители ТЦК, то не смогли реализовать мобилизационных действий, поскольку у него не было идентификационного кода», — рассказала нам Марина Бекало.

И отметила, что в случае отсутствия идентификационного кода, в документах такого лица появляется особое примечание.

«Это не мешает такому человеку, например, открыть ФЛП. В таком случае в документах будет отметка, что по религиозным основаниям такой код отсутствует. Эти сведения также имеются у налоговиков. Это не мешает идентифицировать личность по другим признакам. И разыскать при необходимости», — резюмировала адвокат.

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Мобилизация в Украине: поставят на военный учет тех, кого не видели

В свою очередь адвокат Андрей Межирицкий высказал следующее мнение: «С помощью нововведения будет обнаружен тот остаток военнообязанных, который не состоял на учете. И поставят на учет. Сейчас существует норма, по которой лицо ставится на учет автоматически при наличии информации о нем в ТЦК. Считается, что реестр налоговой службы наиболее наполнен, хотя я лично считаю, что наиболее наполнен реестр избирателей, который уже давно проработан. Поэтому состоится сравнение информации, содержащейся в «Обериг» и полученной от налоговиков. То есть определенное количество человек будет добавлено в «Обериг», их могут объявить в розыск».

О тех лицах, которые не имеют идентификационного кода, он говорит следующее: «В середине нулевых было такое явление, когда многие, сотни тысяч, отказывались от этого кода через суды. Преимущественно это были люди пожилого возраста. Думаю, сейчас таких людей не очень много. Но по ним информация содержится тоже, только там номер паспорта. Я думаю, что информация о таких военнообязанных будет также передаваться», — говорит Андрей Межирицкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине изменили правила получения отсрочки. Правительство изменило порядок оформления и переоформления отсрочек, в Минбороны готовят реформу ТЦК и СП, а Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы новых ограничениях права на отсрочку.

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