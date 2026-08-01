День ангела 7 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 7 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 7 августа

7 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Афанасия, Василия, Дмитрия, Ивана, Михаила, Александра, Алексея, Петра.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве яркий, положительный. Во взрослом возрасте становится склонным к творчеству.

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Афанасий — древнегреческое имя, переводится как «бессмертный». В детстве спокоен, уравновешен. Во взрослом возрасте становится не злопамятным.

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Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве сдержанный, терпеливый. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется как «кто как Бог». В детстве вежлив, справедлив. Во взрослом возрасте становится искренним.

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Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве коммуникабельный, смелый. Во взрослом возрасте становится честным.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве упорный, энергичный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится волевым.

День ангела 7 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 7 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

С Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, дарит мир, здоровье, счастье и оберегает от всего зла.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю света в душе, радости в сердце, исполнения мечтаний и Божьей благодати на каждый день.

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С именинами! Пусть ангел-хранитель ведет тебя по пути добра, дарит силы, вдохновение и уверенность в себе.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царят любовь, гармония, удача и душевное спокойствие.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, счастливых моментов, искренних людей рядом и Божьего благословения.

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