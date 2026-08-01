Россияне атаковали гражданских на Сумщине: три человека в тяжелом состоянии

Дрон / © ТСН.ua

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Вечером 31 июля русские войска усилили атаки беспилотниками по общинам Сумской области. В результате попадания тяжелые ранения получили трое гражданских.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

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По его словам, в течение дня россияне атаковали мирных жителей области дронами, а к вечеру удары стали особенно интенсивными. Силы обороны сбили часть беспилотников, однако зафиксировано и попадание.

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В Сумской общине в результате атаки вражеского дрона тяжело ранен мужчина. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В Тростянецком обществе российский беспилотник атаковал мужчину, который ехал на мотоцикле. Пострадавшего с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

В Ворожбянском обществе оккупанты ударили по автомобилю, в котором находилась семья из трех человек. После атаки машина загорелась. Один из мужчин получил тяжелые ранения. Врачи борются за его жизнь.

Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область . В результате удара возник масштабный пожар на складских помещениях «Новой почты».

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К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно ликвидировавшим пожар.

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