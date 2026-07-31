Полиция Польши

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В польском городе Гдыня неизвестный жестоко напал на 40-летнюю гражданку Украины. Женщину дважды ударили по голове деревянной палкой, после чего нападавший скрылся. Полиция проводит масштабное расследование и разыскивает нападающего.

Об этом пишет wiadomosci.

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Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Железная в Гдыне. По предварительным данным, неизвестный мужчина подошел к женщине сзади и дважды нанес ей удары деревянной палкой по затылку.

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После этого нападавший сразу скрылся в неизвестном направлении.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что 40-летняя женщина получила два удара по затылку от неизвестного мужчины деревянной палкой. После инцидента нападающий скрылся», — сообщил спикер полиции аспирант Марек Кобялко.

На место происшествия прибыли правоохранители и криминалисты. Они провели осмотр территории, изъяли возможные доказательства и зафиксировали место преступления. Пострадавшую доставили в городскую больницу Гдыни. После обследования медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

«Жизни женщины ничего не угрожает», — сообщили в полиции.

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Было ли нападение связано с национальностью

Следователи анализируют записи камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проверяют все версии. По информации полиции, собранные материалы не подтверждают, что нападение было совершено на почве национальной ненависти.

В то же время, правоохранители отмечают, что расследование продолжается, а все возможные мотивы преступления остаются предметом проверки.

На фоне этого нападения польские СМИ напоминают о заявлении заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Чеслава Мрочека по поводу увеличения количества преступлений, совершенных на почве ненависти.

По его словам, если в 2024 году было зарегистрировано более 760 таких случаев, то в 2025 году их количество возросло примерно до 1200.

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«Это увеличение более чем на 30%», — заявил чиновник, отметив, что в последнее время подобные проявления агрессии все чаще фиксируют в польском обществе.

Полиция Гдыни призывает всех, кто владеет информацией о нападающем или был свидетелем происшествия, обратиться к стражам порядка для помощи в расследовании.

Нападения на украинцев в Польше — последние новости

Напомним, в Польше за последние полгода значительно участились случаи нападений на украинских беженцев и подростков.

Например, 26 июля во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили двух украинцев — Настю и ее жениха Максима. Нападающие зацепились к девушке в магазине из-за замечаний о очереди, услышав ее украинский акцент.

В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростков в автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке. Муж требовал говорить в Польше на польском, вел себя агрессивно, ударил 15-летнего парня в лицо и вытолкнул подростков из транспорта.

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