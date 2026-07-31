Какие изменения происходят перед смертью: медики объяснили главные признаки

Смерть / © Freepik

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Приближение конца жизни сопровождается естественными переменами в работе организма. Специалисты отмечают, что смерть — это постепенный процесс, который у каждого человека протекает по-разному, а отдельные симптомы не всегда означают, что он наступит в ближайшее время.

Об этом сообщает Egészség Kalauz.

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По словам медиков, по мере приближения конца жизни организм постепенно снижает свою активность. Уменьшается потребность в пище и жидкости, человек больше спит, слабеют мышцы, меняется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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Эксперты подчеркивают, что эти изменения могут появляться за несколько недель, дней или часов до смерти, а их интенсивность у разных людей существенно отличается.

Какие изменения чаще всего наблюдаются

Одними из первых признаков медики называют понижение аппетита и жажды. Из-за замедления обмена веществ организму требуется меньше энергии, поэтому человек естественно начинает меньше есть и пить.

Также постепенно увеличивается продолжительность сна. Человек может дольше находиться во сне, а периоды бодрствования становятся короче.

Из-за меньшего потребления пищи и жидкости реже происходит мочеиспускание и стула кишечника. В некоторых случаях на завершающем этапе жизни может теряться контроль над этими функциями.

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Специалисты объясняют, что с понижением активности организма меняется и работа сердца и легких. Артериальное давление постепенно снижается, пульс становится слабее, а конечности могут холоднеть из-за перераспределения кровообращения в жизненно важные органы.

Одним из характерных признаков завершающего этапа жизни может быть дыхание Чейна — Стокса — неравномерное дыхание с глубокими вдохами, поверхностными выдохами и короткими паузами.

У некоторых людей могут возникать спутанность сознания, дезориентация или галлюцинация. Медики советуют в таких случаях не спорить с человеком, а спокойно поддерживать его и создавать чувство безопасности.

Кроме того, многие пациенты становятся менее общительными, больше молчат и стремятся к уединению. Это связано, прежде всего, с уменьшением запасов энергии.

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Почему важно оставаться рядом

Специалисты отмечают, что даже когда человек не реагирует на окружающую среду, слух может оставаться одним из последних активных органов чувств.

Исследование, проведенное в 2020 году учеными Университета Британской Колумбии, показало, что мозг людей в конце жизни может реагировать на звуковые стимулы даже при значительном угнетении сознания.

Именно поэтому врачи рекомендуют близким продолжать спокойно разговаривать с человеком, держать его за руку и давать понять, что он не остается один.

Медики отмечают, что паллиативная помощь не ускоряет и не откладывает смерть. Ее главная задача — максимально облегчить боль и другие неприятные симптомы, поддержать психологическое состояние пациента и помочь семье пройти этот сложный период.

Специалисты также подчеркивают, что описанные изменения могут возникать не только в конце жизни, но и при других заболеваниях. Именно поэтому оценивать состояние человека и делать выводы должен только врач.

Напомним, американец Майк Маккинси из штата Теннесси утверждает, что во время операции пережил клиническую смерть и несколько часов общался с Иисусом. После этого мужчина полностью поправился, изменил отношение к жизни и смерти и начал публично рассказывать о своем опыте.

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