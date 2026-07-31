Трамп назвал причину, по которой война в Украине не закончилась за один день

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что без переданных им американских противотанковых комплексов «Джавелин» Силы обороны Украины не смогли бы остановить российское наступление на Киев в первые дни полномасштабного вторжения, и война продолжалась бы «один день».

Такое заявление он сделал во время открытого заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, сообщает Clash Report.

Реклама

Американский президент фактически назвал своей заслугой то, что Украина смогла устоять в начале полномасштабной войны.

Реклама

«Я предоставил им противотанковые ракеты „Джевелин“. Без „Джевелинов“ война длилась бы всего один день — она бы уже закончилась», — заявил Трамп.

По его словам, украинские военные с помощью американских противотанковых комплексов уничтожали российские танки, застрявшие в болоте во время наступления на Киев.

«Они уничтожили танки, которые направлялись на Киев и застряли в грязи. Там был генерал, который решил [наступать] через трясину вместо трассы, где всё шло отлично. Она бы уже закончилась. Но нет, я дал им Javelin. Javelin — это нечто невероятное», — сказал президент США.

Следует отметить, что озвученная Трампом версия причин провала российского наступления на Киев содержит значительную долю его собственных предположений и не соответствует общепризнанным оценкам хода боевых действий.

Реклама

Хотя американские противотанковые комплексы «Джавелин» действительно активно применялись украинскими военными для уничтожения российской бронетехники, провал наступления РФ был обусловлен совокупностью факторов, среди которых — эффективное сопротивление Сил обороны Украины, логистические проблемы российской армии, ошибки командования и другие обстоятельства.

При этом Трамп уже далеко не в первый раз упоминает о мифическом российском генерале, который завел танковые колонны в болото во время наступления на Киев.

Еще в прошлом году американский президент заявлял, что если бы российские войска двигались по трассе, то «они могли бы оказаться в Киеве за 4 часа». Именно тогда он упомянул о некоем «российском генерале», который якобы выбрал другой маршрут — через сельскохозяйственные угодья.

В июне этого года Трамп также похвалил себя за то, что именно он во время предыдущего срока передал Украине противотанковые ракеты. «Помните, когда танки застряли в болоте, а они [украинцы] ходили вокруг — и бум-бум-бум?» — сказал он тогда, комментируя то, как Силам обороны Украины удалось остановить наступление на Киев.

Реклама

Напомним, что сегодня в беседе с журналистами во время открытого заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде президент США Дональд Трамп заявил, что для прекращения войны России против Украины обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Новости партнеров