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"Все очень просто": Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине
Трамп призвал Путина и Зеленского остановить войну и заявил о тысячах погибших в месяц.
Президент США Дональд Трамп вновь выразил стремление как можно быстрее остановить войну в Украине. Он отметил необходимость немедленного прекращения вторжения РФ.
Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
Трамп о войне в Украине — что заявил
Дональд Трамп положительно оценил встречу с Владимиром Зеленским, лаконично отметив: «Все было хорошо». По словам американского президента, решение вопроса остановки боевых действий могло бы быть максимально простым.
«Слушайте, он делает свое. Я хочу, чтобы он закончил войну. Всё очень просто. Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским. Как я ему сказал, я хочу окончить войну. Тысячи человек, двадцать пять тысяч человек погибли в прошлом месяце», — заявил американский президент.
Американский лидер подчеркнул, что его позиция основывается на личном диалоге с руководством Украины и России для достижения мира.
Встреча Зеленского с Трампом — последние новости
Напомним, Зеленский 28 июля был с визитом в Вашингтоне. Главными фокусами поездки стали закрытая встреча с американским лидером Дональдом Трампом и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.
Впоследствии Зеленский сообщил, что Украина и США обсудили возможность совместного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, а также новые шаги по дипломатическому урегулированию войны.
Белый дом положительно оценил состоявшиеся 28 июля в Овальном кабинете переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.