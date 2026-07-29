Двухголовый геккон стал сенсацией: редкий малыш выжил и удивил Сеть (фото, видео)

Гекон с двумя головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

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В то время как большинство животных с подобными аномалиями погибают в первые дни жизни, крошечная ящерица с двумя мозгами не только выжила, но и научилась успешно координировать свои движения. Уникальный детеныш, получивший двойное имя Саймон и Гарфанкель, уже отпраздновал первый месяц со дня рождения.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам заводчиков, яйцо хохлатого геккона ничем не отличалось от других, пока в конце июня из него не вылупился малыш с полицефалией — редким состоянием, когда у организма более одной головы.

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«Эта малышка была сюрпризом! У нас такое случалось только раз за все наши годы, когда вылуплялись младенцы. К сожалению, они не часто живут так долго, но мы сделаем все возможное. — отметили Rockstar Geckos в Facebook.

В понедельник малыш отпраздновал свой первый четырехнедельный юбилей. Заводчики поделились новыми фотографиями, чтобы продемонстрировать невероятно малые размеры рептилии.

«Вот им 4 недели!» — написал Rockstar Geckos в Facebook. — «Я специально выбрал эти фотографии, чтобы показать, какие они еще крошечные, всего 1,8 грамма. Трудно понять, пока не увидишь их рядом с ногтем».

При полицефалии каждая голова имеет свой мозг и пытается управлять общим телом. Обычно такие животные двигаются хаотично из-за внутреннего «конфликта» между мозгами, а у змей одна голова даже может атаковать другую. Однако в случае Саймона и Гарфанкеля ни одна из голов не является доминантной, а их физическое расположение делает невозможным самоатаку.

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Гекон с двумя головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

«Их головы расположены таким образом, что они не могут дотянуться или укусить друг друга», — добавляют в питомнике.

Гекон с двумя головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

Публикации с гэкономами вызвали настоящий ажиотаж в соцсетях. В комментариях пользователи увлекаются малышом, называя его удивительным и невероятно красивым, а некоторые признаются, что сначала восприняли фотографии за работу искусственного интеллекта. Также корреспонденты шутят, что с двумя мозгами ящерица непременно вырастет очень умной.

Гекон с двумя головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

Подобные аномалии в природе чрезвычайно редки, но встречаются и среди других животных. В частности, на одной из ферм у Кентукки родился теленок с двумя головами, четырьмя глазами, ушами и двумя ротами. Эксперты отмечают, что шанс рождения подобных животных оценивается примерно в один на 400 миллионов, что делает факт выживания геккона Саймона и Гарфанкеля настоящим феноменом.

Напомним, у побережья Австралии обитает эполетная акула способная не только быстро плавать, но и ловко лазить по камням во время отливов, ища добычу в теплых мелководных лужах. Природа наделила ее невероятной способностью выживать в условиях критической нехватки кислорода, полностью изменяя работу собственной кровеносной системы.

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