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День ангела 5 августа: кого и как поздравлять с именинами
5 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 5 августа
5 августа 2026 поздравьте с именинами Ивана, Ефима, Дарью, Марию, Кристину.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Ефим — древнегреческое имя, переводится как «благочестивый». В детстве талантлив, решителен. Во взрослом возрасте становится аккуратным, с изысканными манерами.
Дарья — древнеперсидские корни, толкуется как «держащее добро». В детстве аккуратная, спокойная. Во взрослом возрасте становится ревнивой, требовательной.
Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве участливая, добрая. Во взрослом возрасте становится светлой, общительной.
Кристина — древнегреческое имя, переводится как «христианка». В детстве яркая, эмоциональная. Во взрослом возрасте становится строгой, соблюдает семейные традиции.
День ангела 5 августа — душевные поздравления в прозе
С Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, а каждый день дарит радость, мир и счастливые мгновения.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю здоровья, душевной гармонии, исполнения мечтаний и Божьей милости на каждом шагу.
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С Днем ангела! Пусть в сердце царят любовь и покой, а судьба щедро дарит счастье и удачу.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет к добру.
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С праздником! Желаю светлых мыслей, теплых встреч, крепкого здоровья и благополучия во всем.