В Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

Сирена / © ТСН.ua

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В ночь на 30 июля взрывы были слышны в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, сохраняется угроза применения Россией баллистического вооружения. Вероятные пуски могут производиться из районов Курска, Брянска и Воронежа.

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Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности. Официальной информации о последствиях взрывов пока нет.

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Напомним, что ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.

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