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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1106
Время на прочтение
1 мин

В Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

В ночь на 30 июля взрывы прогремели в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В Украине сохраняется угроза применения баллистических ракет из районов Курска, Брянска и Воронежа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 30 июля взрывы были слышны в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, сохраняется угроза применения Россией баллистического вооружения. Вероятные пуски могут производиться из районов Курска, Брянска и Воронежа.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности. Официальной информации о последствиях взрывов пока нет.

Напомним, что ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.

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Дата публикации
Количество просмотров
1106
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