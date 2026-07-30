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- Украина
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В Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики
В ночь на 30 июля взрывы прогремели в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В Украине сохраняется угроза применения баллистических ракет из районов Курска, Брянска и Воронежа.
В ночь на 30 июля взрывы были слышны в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
По данным мониторинговых каналов, сохраняется угроза применения Россией баллистического вооружения. Вероятные пуски могут производиться из районов Курска, Брянска и Воронежа.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности. Официальной информации о последствиях взрывов пока нет.
Напомним, что ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.