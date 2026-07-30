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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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187
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У Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

У ніч проти 30 липня вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. В Україні зберігається загроза застосування балістичних ракет із районів Курська, Брянська та Воронежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У ніч проти 30 липня вибухи було чутно у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

За даними моніторингових каналів, зберігається загроза застосування Росією балістичного озброєння. Ймовірні пуски можуть здійснюватися з районів Курська, Брянська та Воронежа.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки. Офіційної інформації про наслідки вибухів наразі немає.

Нагадаємо, що раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
187
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