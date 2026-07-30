ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

У повітрі зафіксували щонайменше чотири Ту-95МС: монітори попередили про можливі пуски

У разі запуску ракет в Україні може бути оголошена масштабна повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Ту-95МС

Ту-95МС

У ніч проти 30 липня щонайменше чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС перебувають у повітрі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

За попередньою інформацією, можливі пуски крилатих ракет можуть відбутися орієнтовно між 01:45 та 02:00. Водночас офіційного підтвердження ракетних пусків наразі немає.

Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення небезпеки слід негайно пройти до найближчого укриття.

Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie