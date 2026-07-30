- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 1 хв
У повітрі зафіксували щонайменше чотири Ту-95МС: монітори попередили про можливі пуски
У разі запуску ракет в Україні може бути оголошена масштабна повітряна тривога.
У ніч проти 30 липня щонайменше чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС перебувають у повітрі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
За попередньою інформацією, можливі пуски крилатих ракет можуть відбутися орієнтовно між 01:45 та 02:00. Водночас офіційного підтвердження ракетних пусків наразі немає.
Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення небезпеки слід негайно пройти до найближчого укриття.
Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.