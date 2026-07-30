У повітрі зафіксували щонайменше чотири Ту-95МС: монітори попередили про можливі пуски

Ту-95МС

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У ніч проти 30 липня щонайменше чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС перебувають у повітрі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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За попередньою інформацією, можливі пуски крилатих ракет можуть відбутися орієнтовно між 01:45 та 02:00. Водночас офіційного підтвердження ракетних пусків наразі немає.

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Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення небезпеки слід негайно пройти до найближчого укриття.

Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

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