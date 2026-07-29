РФ битиме по Україні "Бандеролями" із наземних установок: українців попередили про підвищену загрозу

Російська ракета «Бандероль» на новій наземній пусковій установці / © скриншот з відео

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Росіяни розробляють наземні пускові установки для крилатих ракет S8000 «Бандероль». Це може створити серйозні проблеми для української ППО через несподіваність атак.

Про це пише Defense Express.

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Мережею активно поширюється кадр із новою російською наземною пусковою установкою для крилатої ракети S8000 «Бандероль». Користувачі соцмереж звернули увагу, що цю систему росіяни, ймовірно, вперше продемонстрували ще у вересні 2025 року під час закритої виставки для президента Володимира Путіна. До цього часу єдиним підтвердженим носієм ракети залишався середньовисотний ударно-розвідувальний безпілотник «Орион», також відомий як «Иноходец».

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Попри те, що пускову установку таємно показали майже рік тому, після цього вона більше ніде не з’являлася, а інформація про її бойове застосування так і не була оприлюднена. Це може свідчити про те, що наземна версія ракети та самої пускової установки все ще перебуває на стадії розробки, якщо проєкт узагалі не був закритий. Водночас експерти не виключають, що систему вже використовують, але такі факти поки що не стали відомими.

Чим загрожує Україні нова пускова установка для ракет «Бандероль»?

У будь-якому разі поява такої пускової становить потенційну загрозу для України. Її головна небезпека полягає в тому, що російські війська отримають можливість запускати ракети «Бандероль» без використання безпілотника «Орион». Раніше саме необхідність піднімати дрон у повітря дозволяла українській ППО завчасно виявити носій і підготуватися до відбиття атаки.

Якщо ж ракети запускатимуть із наземної установки, їх можуть виявляти лише під час входження до українського повітряного простору. Це суттєво скорочує час, який мають підрозділи ППО для реагування та підготовки до відкриття вогню.

Ще однією потенційною загрозою є можливість масованого застосування таких ракет. Один безпілотник «Орион» здатний нести лише одну «Бандероль», а кількість цих апаратів у російській армії є обмеженою. Водночас наземні пускові установки можна виробляти значно більшими партіями, що дає змогу організовувати масштабні пуски «Бандеролей».

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Конструкція пускової установки ракет «Бандероль»

За оприлюдненими зображеннями можна зробити кілька висновків щодо конструкції комплексу. Зокрема, ймовірно, для запуску ракети використовується компактний твердопаливний прискорювач.

Також конструкція може передбачати опускання напрямної у горизонтальне положення для завантаження ракети. Завдяки відносно невеликим габаритам таку пускову теоретично можна встановлювати на причепах або інших мобільних платформах.

Водночас наземний запуск, найімовірніше, зменшить максимальну дальність польоту ракети «Бандероль». Це пояснюється тим, що під час повітряного старту ракета запускається з великої висоти та вже має початкову швидкість, яку забезпечує «Орион». У разі старту із землі навіть за наявності прискорювача їй доведеться самостійно набирати швидкість і висоту.

Що відомо про ракету «Бандероль» — характеристики

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що «Бандероль» — це новий російський гібрид дрона і малогабаритної крилатої ракети із закордонними, зокрема китайськими, комплектувальними.

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Цю зброю запускають з ударних дронів «Орион» (по дві одиниці). Вона розвиває швидкість до 650 км/год. та має дальність польоту до 500 км. Попри те, що вибухівки у ній менше, ніж у «Шахеді» (близько 50 кг), «Бандероль» становить серйозну загрозу, оскільки завдяки високій швидкості та стійким до РЕБ системам наведення ефективніше долає ППО та унеможливлює роботу мобільних вогневих груп.

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