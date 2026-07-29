Леся Нікітюк здивувала зізнанням, на що ніколи не витратить жодної гривні

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк відверто зізналася, на що ніколи не витратить великі гроші, попри високі заробітки та любов до красивих речей.

Зірка не приховує, що багато працює, аби дозволити собі комфортне життя. За роки кар’єри вона придбала власне житло в Києві та не відмовляє собі в якісних покупках. Водночас у питаннях витрат має чіткі принципи. Про один із них Нікітюк розповіла під час знімань. У розмові зі співачкою MamaRika та блогеркою Євою Коршик ведуча пояснила, що для неї справді має цінність.

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«Я сумок не розумію дорогих. Мені ось так. Я все перемацала, передивилась. От камінчик якийсь маленький…» — зізналася Леся Нікітюк у коментарі на каналі Okay Eva.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча пояснила, що значно більше задоволення їй приносять ювелірні прикраси. Вона із задоволенням купує вироби з діамантами та іншими дорогоцінними каменями, тоді як брендові сумки за тисячі доларів її зовсім не приваблюють.

Також Нікітюк зізналася, що не звикла економити на продуктах. За словами знаменитості, вона завжди обирає якісну їжу та нерідко купує незвичні делікатеси, зокрема восьминога, щоб власноруч приготувати його вдома.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про те, який вигляд мають українські зірки без макіяжу.

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