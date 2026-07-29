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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик показала рідкісне сімейне фото з батьками й ніжно привітала маму-красуню зі святом

У родині зірки особливе свято.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Лілія Ребрик з мамою

Лілія Ребрик з мамою / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася рідкісним сімейним фото і публічно привітала маму з днем народження.

Так, у родині знаменитості особливе свято — день народження мами Лілії, Віри Леонівни. З цієї нагоди ведуча опублікувала в Instagram тепле сімейне фото, на якому зібралися одразу кілька поколінь. На світлині Ребрик позує разом із батьками, чоловіком Андрієм Диким та трьома доньками — Діаною, Поліною й Адель. У центрі композиції можна побачити святковий торт. Разом із фото телеведуча залишила коротке, але дуже щире привітання для найріднішої людини.

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

«Мамулічек, з днем народження! Любимо тебе сильно», — зворушливо звернулася Лілія до мами.

Попри теплі сімейні кадри, цього року святкувати день народження разом родині, схоже, не вдалося. Нині Лілія Ребрик разом із чоловіком та доньками перебуває у відпустці за кордоном. Нещодавно знаменитість показувала, як вони всією сім’єю вирушили в подорож: спочатку добиралися трансфером, а потім пересіли на літак. Водночас кінцевий пункт призначення ведуча поки що не розсекречує, лише інтригує шанувальників кадрами з дороги.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська показувала свого рідного брата з нагоди його дня народження. Зірка пригадала той день, коли Сергій з’явився на світ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
294
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